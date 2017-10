Mit Borussia Dortmund kommt am Samstag ein gern gesehener Gast nach Frankfurt: Die Eintracht weist eine tolle Heimbilanz gegen den Tabellenführer auf – und kann mit einem Sieg sogar die Bayern in den Schatten stellen. Der Faktencheck.

Fußball-Feiertag in Frankfurt: Die Eintracht empfängt am Samstag (15.30 Uhr) Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund zum Duell. Ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt, dass die Favoritenrolle eher bei den Gastgebern liegt. Alle Infos gibt's im Angeberwissen.

Steht Topspiel drauf, ist Topspiel drin

Gladbach gegen Leverkusen? Hamburg gegen Bayern? Quatsch! Das Topspiel des 9. Spieltags steigt in Frankfurt. Die Eintracht empfängt als Tabellensiebter den Spitzenreiter aus Dortmund. Und das Beste daran: Mit einem Sieg könnten die Hessen bis auf drei Punkte an den BVB heranrücken.

Trautes Heim, Glück allein

In den vergangenen sieben Aufeinandertreffen zwischen Eintracht und BVB konnte sich stets die Heimmannschaft durchsetzen. Für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bedeutete das zuletzt drei Siege in Folge in der heimischen Arena gegen die Borussia. Dieser Wert hat fast historische Züge: Nur beim FC Bayern ist Dortmund so lange ohne Punktgewinn wie in Frankfurt.

Eintracht hui

Läuft bei der Eintracht: Drei der letzten vier Spiele haben die Hessen gewonnen. Sollte dieses Kunststück auch gegen den BVB gelingen, wären es sogar drei Siege in Serie. Das gelang in dieser Saison noch nicht einmal den Bayern.

Dortmund pfui

Auf Dortmunder Seite hingegen ist die Leichtigkeit nach dem sensationellen Saisonstart irgendwo zwischen Madrid, Leipzig und Nikosia verloren gegangen. Besonders der jüngste Champions-League-Auftritt beim 1:1 auf Zypern gibt Trainer Peter Bosz zu denken: Offensiv erschreckend ideenlos, defensiv wackelig und mit einem verunsicherten Roman Bürki im Kasten rumpelte sich die Borussia zum Remis. Vom Vollgas-BVB, der in der Liga etwa Mönchengladbach mit 6:1 überrannt hatte, ist nicht mehr viel übrig.

"Auba" treffsicherer als die gesamte Eintracht

Den Fehler, die Gäste zu unterschätzen, sollten und werden die Frankfurter aber nicht machen. So schwierig es der BVB auch haben mag, mit Pierre-Emerick Aubameyang hat er immer noch eine voll funktionstüchtige Waffe in seinen Reihen. Nach bislang acht Spieltagen steht der Gabuner bereits bei zehn Saisontoren – und hat damit mehr Treffer erzielt als neun Bundesliga-Clubs, darunter die Eintracht (8).