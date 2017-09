Wer darf am Samstag jubeln - Frankfurts Sébastien Haller (li.) oder VfB-Profi Chadrak Akolo?

Trainer-Jubiläum, Traditionsclubs, Torgarantie: Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart verspricht zumindest auf dem Papier eine Menge Spannung. Außerdem endet am Samstag zumindest eine Negativserie.

Ja, was denn nun? Während Trainer Niko Kovac vor dem Heimspiel der Eintracht gegen Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) eine "zähe Angelegenheit" androht, sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Frankfurt und der VfB – das bedeutet traditionell viel Grund zum Feiern. Das Angeberwissen.

Heimfluch gegen Auswärtsfluch

Die gute Nachricht zuerst: Eine von zwei Negativserien findet am Samstag ihr Ende. Denn während die Eintracht aus ihren bisherigen beiden Heimspielen noch keinen Zähler holte, ist der VfB bislang in drei Auswärtsspielen immer leer ausgegangen.

Eintracht will Negativrekord abwenden

Für die Frankfurter geht es neben den drei Punkten darum, einen unliebsamen Eintrag in die Geschichtsbücher des Vereins abzuwenden. Noch nie verloren die Hessen ihre ersten drei Heimspiele einer Bundesliga-Saison. Nach Wolfsburg (0:1) und Augsburg (1:2) muss also gegen Stuttgart mindestens ein Punkt her.

Paarung verspricht Spektakel

Besonders aufregend waren die Auftritte der Eintracht zuletzt nicht. Immerhin stehen die Chancen gut, dass sich das gegen den VfB ändert. Treffen die beiden Traditionsclubs aufeinander, wird nämlich nicht mit Höhepunkten gegeizt: In den vergangenen vier Partien zwischen Frankfurt und Stuttgart fielen insgesamt 24 Treffer, dazu gab es vier Platzverweise und zwei Elfmeter. Also, liebe Fans: Anschnallen!

Nummer 50 für Kovac!

Die Frankfurter Profis könnten ihrem Coach am Samstag eine schöne Freude zum Jubiläum bereiten: Niko Kovac sitzt gegen Stuttgart zum 50. Mal in der Bundesliga auf der Trainerbank. In dieser vergleichsweise kurzen Zeit hat der Kroate einiges erlebt: Fast-Abstieg, Relegation und Pokalfinale. Das macht Lust auf mehr.

Nummer 100 für Hrgota?

Vier Mal stand Branimir Hrgota zuletzt nicht im Bundesliga-Kader der Eintracht und hat insgesamt erst 27 Liga-Minuten auf dem Buckel. Vielleicht sollte Kovac dem Schweden gegen Stuttgart aber mal wieder zu einem Einsatz verhelfen. Hrgota verlor keines seiner vier Duelle mit dem VfB, er sammelte zwei Siege und zwei Remis. Außerdem steht auch dem Angreifer ein Jubiläum bevor: sein 100. Bundesliga-Spiel.