Jubeln Haller, Boateng und Co. auch in Leipzig? Bild © Imago

Auswärtsfahren ist schön: Bei RB Leipzig kann die Frankfurter Eintracht am Samstag den eigenen Erfolgstrend fortsetzen. Dafür braucht es aber zwei Premieren. Das Angeberwissen.

Hauptsache auswärts, Hauptsache Standardsituationen – so oder so ähnlich könnte ein mögliches Motto des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt für das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig lauten. Alles Wissenswerte zu dieser Partie finden Sie in diesem Faktencheck.

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ein Raketenflug aus den Niederungen des deutschen Fußballs in die Stratosphäre der Champions League, ein mit Talenten und international begehrten Stars gespickter Kader – und doch gibt es für die Eintracht womöglich keinen besseren Zeitpunkt für einen Sieg gegen Leipzig als jetzt. Bereits nach den ersten fünf Spieltagen haben die Sachsen so viele Niederlagen auf dem Konto – nämlich zwei – wie in der gesamten Hinrunde der vergangenen Saison. Nach dem Aufstieg hatte es bis zum 16. Spieltag gedauert, ehe RB zum zweiten Mal verlor (0:3 in München). Auch Leipzigs Torhunger ist derzeit nicht allzu groß. 2016/17 gab es erst am 14. Spieltag keinen eigenen Treffer, 2017/18 direkt am ersten Spieltag (0:2 auf Schalke).

Immer wieder auswärts kommt die Begeisterung

Mit Blick auf das eigene Punktekonto sollte die Eintracht möglicherweise einen Antrag bei der DFL stellen, künftig nur noch auswärts antreten zu müssen. Alle sieben Zähler fuhren die Hessen auf fremden Plätzen ein, in der Auswärtstabelle liegen sie damit auf Rang zwei – einen Platz vor dem FC Bayern! Null Auswärts-Gegentore kann zudem neben Frankfurt nur Borussia Dortmund vorweisen. Knüpft das Team von Trainer Niko Kovac an diese Leistungen an und gewinnt auch in Leipzig, kann es den bislang besten Auswärtsstart der Vereinsgeschichte aus der Saison 1993/94 einstellen. Auch damals hatte es drei Siege und ein Unentschieden gegeben.

Höchste Zeit für zwei erste Male

Die Eintracht genießt das Privileg und die Erfahrung, gegen alle 54 möglichen Bundesliga-Gegner gespielt zu haben. Noch besser: Gegen 52 von ihnen haben die Adlerträger mindestens einen Sieg feiern können. Weniger gut: Eine der beiden Mannschaften, gegen die es noch nicht geklappt hat, heißt RB Leipzig. Die andere, daran wird sich manch ein Statistik-Fan vielleicht noch erinnern, Blau-Weiß 90 Berlin. In der Saison 1986/87 endeten die Partien gegen den Hauptstadt-Club 1:3 (daheim) und 2:2 (auswärts). Ebenfalls verbesserungswürdig: In Leipzig ist Frankfurt noch kein Bundesliga-Tor gelungen – auch nicht 1993/94 beim VfB Leipzig (0:1).

Ruhe vor dem Jubel-Sturm

Dass die Frankfurter Tore schießen können, haben sie bereits bewiesen. Dass sie sich Tore erspielen können allerdings noch nicht unbedingt. Die bisherigen drei Treffer resultierten entweder aus einem Einwurf (in Mönchengladbach), einem Eckball (gegen Augsburg) oder einem Strafstoß (in Köln). Das bedeutet: Lediglich bei ruhenden Bällen versprüht die Eintracht ernsthafte Torgefahr. "Na und?", wäre jetzt durchaus eine gerechtfertigte Frage. Wer mit gerade einmal drei Toren sieben Punkte einfährt, braucht sich über mangelnde Effizienz keine Gedanken machen – und über fehlendes spielerisches Potenzial streng genommen auch nicht.