Bei Mainz 05 gibt es für Eintracht Frankfurt traditionell nichts zu holen. Am Freitagabend soll das anders werden – damit das klappt, müsste allerdings Branimir Hrgota spielen. Der Faktencheck.

Fußball-Feiertag im Rhein-Main-Gebiet: Eintracht Frankfurt reist am Freitag (20.30 Uhr) zum kleinen Nachbarn Mainz 05. Die Anreise ist denkbar kurz, die Aufgabe denkbar knifflig. Alle Infos gibt's im Angeberwissen.

Die Mainzer Festung

Für die Fans der Eintracht sind Auswärtsspiele in Mainz sehr beliebt. Mit dem Auto, der Bahn oder dem Schiff pilgern Jahr für Jahr Tausende über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz. So gut die Laune auf der Hinfahrt ist, so schlecht ist sie auf der Rückfahrt. Von 13 Partien in erster und zweiter Liga konnte Frankfurt nicht eine einzige gewinnen. Die Bilanz: sieben Remis, sechs Heimsiege für Mainz 05.

Heimstärke trifft Auswärtsstärke

Doch es gibt Hoffnung: Denn die Frankfurter Eintracht ist in dieser Saison vor allem in fremden Stadion stark. 10 von 14 Punkten sammelte das Team von Trainer Niko Kovac auf ihren Reisen durch die Bundesrepublik. Seit vier Spielen setzte es zudem keine Niederlage mehr. "Wir wollen unseren Lauf fortsetzen", fordert Coach Kovac deshalb auch auf der Pressekonferenz. Blöd nur, dass es noch einen Gegner gibt. Und der ist, wie könnte es anders sein, besonders heimstark. Neun seiner zehn Punkte gewann der FSV vor den eigenen Zuschauern.

Vom Bankdrücker zum Hoffnungsträger

Apropos Zuschauer: Genau das war Branimir Hrgota die meiste Zeit in dieser Saison. Dreimal wurde der Schwede bislang eingewechselt, ein Tor gelang ihm in den kumulierten 58 Minuten nicht. Sein Vorgesetzter Kovac sollte dennoch darüber nachdenken, dem Stürmer Spielzeit zu gönnen. Denn Hrgota erzielte genau die Hälfte (6) aller seiner Bundesliga-Tore (12) gegen den FSV. Beim letzten Sieg der Eintracht im Heimspiel im Dezember 2016 traf er doppelt und bereitete einen weiteren Treffer vor. So einen Mann muss man bringen.

Die Mitte ist dicht

Während die Hoffnungen der Eintracht-Anhänger in der Offensive also auf Hrgota liegen, müssen sie sich um die Defensive keine Sorgen machen. Der Grund: Der FSV Mainz 05 leitet Tore am liebsten durch die Mitte ein (fünf von zehn), genau dort ist die Eintracht aber quasi nicht zu überwinden. Der BVB war in der vergangenen Woche das erste Team, das gegen Frankfurt einen Treffer durchs Zentrum vorbereitete. Ansonsten ist die gefährliche Zone vor dem eigenen Tor Sperrgebiet.

Gretchenfrage: Duell oder Derby?

Kommen wir zum Abschluss zur entscheidenden Frage des Abends: Ist das Aufeinandertreffen von Mainz und Frankfurt ein Derby, ein Duell oder einfach ein normales Bundesligaspiel? Die Meinungen sind grundverschieden: "Mir wurde gesagt, dass das ein Duell ist. Kein Derby", sagte Eintracht-Coach Kovac. Sein Mainzer Gegenüber Sandro Schwarz sieht das anders. "Klar ist das ein Derby. Ein Top-Derby sogar.“ Nur eins ist klar: Letztlich geht es um drei Punkte. Und die Vormacht im Rhein-Main-Duell.