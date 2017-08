Branimir Hrgota (links) und Eintracht Frankfurt starten in Freiburg in die neue Saison.

Branimir Hrgota (links) und Eintracht Frankfurt starten in Freiburg in die neue Saison. Bild © Imago

Bundesliga, Baby! Eintracht Frankfurt startet am Sonntag in Freiburg in die neue Saison. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen hessischen Auftaktsieg ist, lesen Sie im Angeberwissen.

Alles auf Anfang: Für die Frankfurter Eintracht beginnt die neue Bundesliga-Saison an diesem Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg. Warum zwar der erste Spieltag, nicht aber der Schwarzwald ein gutes Pflaster für den Pokalfinalisten ist, erfahren Sie im Faktencheck.

Höchste Zeit für einen Auswärtssieg

Weitere Informationen heimspiel! ist zurück In der Bundesliga rollt der Ball wieder und auch das heimspiel! des hr-fernsehens ist zurück aus der Sommerpause. Am Sonntag (21. 45 Uhr) widmen sich die sportschau und heimspiel! bundesliga dem heimischen Spitzenfußball. Und am Montag (diese Woche um 23 Uhr) gibt es Interviews und Analysen aus der Welt des Sports. Ende der weiteren Informationen

Der erste Spieltag ist für die Eintracht auch die erste Chance, die eigene Auswärtsbilanz aufzupolieren. Die vergangenen sieben Auftritte auf fremden Plätzen gingen allesamt verloren, die bislang letzte Niederlage außerhalb des Frankfurter Stadtwalds setzte es beim 2:4 in Mainz am 33. Spieltag der abgelaufenen Saison. Aber auch sonst ist das Gepäck aus der Rückrunde nicht gerade leicht. Nur 13 Punkte aus 17 Spielen sowie ein Sieg aus den vergangenen 15 Ligapartien bedeuteten Rang 18 in der Rückrundentabelle. "Schnee von gestern", werden jetzt die meisten sagen. Richtig, aber …

Festung Schwarzwald-Stadion

… ausgerechnet ihre Heimstärke war zuletzt das große Plus der Freiburger. Vor eigenem Publikum holte der SC doppelt so viele Punkte wie auswärts – 32:16. Für eine Mannschaft, deren Saisonziel auch in dieser Runde der Klassenerhalt ist, kann die Heimstärke die halbe Miete auf dem Weg dorthin sein. Erinnern wir uns: Der FC Ingolstadt stieg am Ende der vergangenen Saison als 17. ab – und zwar mit 32 Punkten.

Bild © hessenschau.de

Hoffnungsschimmer erster Spieltag

Neben sämtlichen allgemeinen Bilanzen fällt auch der direkte Vergleich zugunsten der Breisgauer aus. Gerade einmal eines der vergangenen sieben Duelle mit dem SC konnte die Eintracht für sich entscheiden. Noch schlimmer: Die letzten drei Partien endeten allesamt mit einer Niederlage für die Hessen. Gegen keinen anderen Bundesliga-Verein hat die Eintracht häufiger in Folge verloren. Einziger Hoffnungsschimmer: Den einzigen Sieg, der den Frankfurtern in dieser Zeit gelang, bejubelten sie an einem ersten Spieltag – in der Saison 2014/15. Torschütze damals: Haris Seferovic.

Vorsicht bei Freiburger Großchancen

Zwar gehört der Schweizer seit diesem Sommer nicht mehr zum Team von Trainer Niko Kovac, ihre Chancen sollte die Frankfurter Offensivabteilung – oder wer auch immer die Möglichkeit zum Abschluss hat – aber auf jeden Fall nutzen. Denn die Freiburger hauen fast alles ins gegnerische Gehäuse, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Starke 60 Prozent ihrer Großchancen konnten die Breisgauer verwerten, lediglich Werder Bremen war in dieser Kategorie in der abgelaufenen Saison besser. Eine Kleinigkeit relativiert diese Statistik allerdings: Der SC erspielte sich in 34 Spielen gerade einmal 40 dieser sogenannten Großchancen. Und das wiederum lag unter dem Bundesliga-Durchschnitt.