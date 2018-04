Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt reagieren zunehmend gereizt, wenn es um den möglichen Wechsel von Trainer Niko Kovac zum FC Bayern geht. Für Klarheit sorgt aber auch niemand.

Für schlechte Laune bei Eintracht Frankfurt gab es am Sonntag gleich mehrere Gründe. Der Patzer von Torhüter Lukas Hradecky, die vergebene Großchance von Luka Jovic oder der Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze. Die Halsschlagader von Fredi Bobic brachte nach Schlusspfiff jedoch etwas ganz anderes in akute Explosionsgefahr. "Das ist mir Jacke wie Hose. Jeder quatscht irgendwas von rechts nach links", zürnte der Frankfurter Sportvorstand. Thema seiner Brandrede: Die Gerüchte um die Zukunft von Trainer Niko Kovac.

Gerüchte, an denen die Eintracht allerdings nicht ganz unbeteiligt ist. Denn keiner redet Klartext.

Matthäus sieht Kovac in München

Klar ist: Der große FC Bayern München braucht einen Nachfolger für Jupp Heynckes und hat nach der Absage von Wunschkandidat Thomas Tuchel offenbar großes Interesse am Frankfurter Übungsleiter. Kovac, der zwischen 2001 und 2003 für zwei Jahre als Profi in München aktiv war, erfüllt alle Anforderungsbedingungen. Er spricht Deutsch, kennt den Verein, war schon einmal Teil der großen Bayern-Familie und hat nicht zuletzt in dieser Spielzeit seine Qualitäten unter Beweis gestellt. "Der Name Kovac wird hier sehr häufig gespielt. Er genießt große Anerkennung", heizte Universal-Experte Lothar Matthäus bei Sky die Spekulationen noch einmal an.

Auf der einen Seite steht also der Rekordmeister, der einen Trainer sucht. Auf der anderen Seite Kovac, der mit Eintracht Frankfurt gerade um den europäischen Wettbewerb kämpft und seine komplette Energie in die verbleibenden sechs Bundesliga-Spiele und das Pokalhalbfinale stecken muss. "Ich verstehe die Fragerei. Mein Job ist es aber, das Spiel bei Werder erfolgreich über die Bühne zu bringen", versuchte er deshalb vor der 1:2-Pleite in Bremen den Fokus auf das Sportliche zu lenken. Alleine: Es gelang ihm nicht. Vor und nach der Partie bestimmte und bestimmt derzeit vor allem ein Thema die Gespräche um die Eintracht: Was macht Kovac?

Die Bayern könnten dazwischengrätschen

Der 46-Jährige, der seit fast genau zwei Jahren in Frankfurt ist und sein Team vom abstiegsbedrohten Krisenclub zum ernsthaften Kandidaten für die Champions League aufgepäppelt hat, steht zwar noch bis zum Ende der kommenden Saison in Lohn und Brot bei der Eintracht. Ein klares Bekenntnis ließ er aber vor allem auf der Pressekonferenz am Freitag vermissen. "Ich habe in Frankfurt bis 2019 Vertrag. Und wenn nichts dazwischenkommt, werde ich bis 2019 hier arbeiten." Wenn nichts dazwischenkommt... Ein Nebensatz, der allerlei Raum für Spekulationen lässt und mitverantwortlich ist für die Unruhen im Umfeld. Denn was könnte noch dazwischenkommen? Der FC Bayern zum Beispiel.

Dass Kovac tatsächlich die von der Sport Bild ins Spiel gebrachte Ausstiegsklausel für die Bayern hat, ist alles andere als gesichert. Dass er zu seinem Ex-Verein noch immer eine besondere Beziehung pflegt, ist aber auch kein Geheimnis. Kovac und Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic standen noch gemeinsam auf dem Platz, der Kontakt zur bayerischen Führungsriege um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ist nie ganz abgerissen. Die Familie von Kovac, der in Frankfurt noch immer im Hotel schläft, lebt zudem im von München bestens erreichbaren Salzburg.

Argumentationen, über die sich Armin Reutershahn überhaupt keine Gedanken macht. "Ich kann Ihnen versichern, dass das Thema Bayern München bei uns in der Trainerkabine weder vor dem Spiel gegen Werder Bremen noch nach dem Spiel ein Thema gewesen ist", sagte der Kovac-Assistent am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. "Diese ganzen Spekulationen spielen für uns gar keine Rolle. Und das nervt eben auch Fredi Bobic. Weil man immer wieder damit konfrontiert wird."

Eine Reise zum perfekten Zeitpunkt

Gegen einen vorzeitigen Abschied von Kovac spricht, dass er als Ehrenmann gilt und immer wieder betonte, zu seinen Worten und Verträgen zu stehen. Wenn nicht alles schiefläuft, könnte seine harte Arbeit in wenigen Wochen mit dem Einzug in den Europacup belohnt werden. Warum also ausgerechnet jetzt wieder gehen? "Das Thema wurde öffentlich aufgemacht. Ihr habt Eure Kanäle, ich habe einen: Das ist der zum Trainer. Und das ist das Entscheidende", schimpfte Bobic zum Ende seiner Ausführungen, die zwar klare Worte enthielten, erneut aber nicht für Klarheit sorgten. "Das sind Kämpfe, die müssen in München ausgetragen werden."

Genau dort wich am Montag Bayerns Vorstandschef Rummenigge einem Dementi etwas ungelenk aus. Auf die Frage, ob er Kovac als zukünftigen Bayern-Coach ausschließen könne, antwortete er nur mit einem Lachen: "Einschließen kann ich es auch nicht." Noch in diesem Monat solle aber Vollzug vermeldet werden. "Ich gehe davon aus, dass wir unseren neuen Trainer bis Ende April präsentieren."

Am letzten April-Wochenende spielt übrigens die Eintracht in München. Es wäre zu wünschen, dass alle Spekulationen bis dahin endlich beendet sind. So oder so.