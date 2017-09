Auswärtsmacht Eintracht vor schwieriger Prüfung in Leipzig

Drei Spiele in der Fremde ohne Niederlage hat Eintracht Frankfurt bereits hinter sich. Am Samstag soll das vierte hinzukommen. Die Startelf könnte sich erneut ändern.

Eintracht Frankfurt traut sich etwas zu. Als "Begegnung auf Augenhöhe" kündigten die Hessen auf der Homepage das Gastspiel beim deutschen Fußball-Vizemeister RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) an. Mit "Defensivstärke und Effektivität" wolle man dort die nächsten Punkte einfahren. "Tatsache ist, dass wir Tabellennachbarn sind", sagte Cheftrainer Niko Kovac am Freitag, relativierte aber auch: "Finanziell und von den sportlichen Ansprüchen ist es kein Duell auf Augenhöhe."

Kovac hofft auf Punkte

Nach einer Serie von zwei Siegen und einem Remis auf fremden Plätzen sind jedoch das Selbstbewusstsein und die Zuversicht bei den Frankfurtern groß, auch beim Champions-League-Teilnehmer etwas mitnehmen zu können. "Wir haben auswärts sieben Punkte geholt, Leipzig nur einen aus den vergangenen beiden Spielen", betonte Kovac. "Leipzig steht mehr unter Druck. Ich denke, dass wir überraschen und etwas mitnehmen können."

Nach der spielerisch gar nicht überzeugenden Vorstellung mit einem höchst glücklichen 1:0-Ausgang am Mittwoch beim 1. FC Köln müssen die Frankfurter sicher viel mehr bieten, um die bisher gute Auswärtsserie fortsetzen zu können. Zumal es vor allem in der Offensive hapert: Zwei 1:0-Erfolge und ein 0:0 zeugen von Minimalismus. Chancen werden zwar kreiiert, an der Verwertung hapert es aber hier und da noch.

Im Training super - im Spiel nicht immer

"Im Training spielen wir einen großen Fußball. Dann kommt das Spiel, das Licht geht an und ein aggressiverer Gegner als im Training steht gegenüber", erklärte Kovac. "Das ist Eintracht Frankfurt. Da gibt es Mannschaften, die machen das besser. Phasenweise ist es okay, aber die Gesamtsituation noch nicht."

Bild © hr

Immerhin gelang dem neuen Torjäger Sébastien Haller mit seinem ersten Liga-Einschuss in Köln ein persönlicher Befreiungsschlag - wenn auch nur per Elfmeter. "Ein Tor ist für einen Stürmer immer wichtig. Ich hoffe, dass er darauf aufbaut", meinte Kovac, der den Franzosen aber nicht nur an Treffern misst: "Er arbeitet viel für die Mannschaft. Wenn man als Stürmer 11,5 Kilometer läuft, ist das nicht normal."

Auswärts voll im Soll

Zufrieden ist er mit dem Einsatz und dem Kampfeswillen des Eintracht-Teams, das in Köln gemeinsam fast 120 Kilometer gelaufen ist. Dass der neue Star Kevin-Prince Boateng an dieser Laufleistung nur minimal beteiligt ist und bisher nur einen geringen Aktionsradius hatte, hält der Coach für normal. "Man sieht, dass er noch Defizite hat, aber er hat die Saisonvorbereitung nicht mitgemacht", sagte Kovac. Ob auch Boateng in Leipzig von einer Rotation betroffen sein könnte? "Es kann sein, dass wir da wieder etwas vornehmen", so Kovac - ohne konkrete Namen zu nennen.

Natürlich weiß auch er, dass die Punkte auf Dauer auswärts nicht mehr so leicht aufzuklauben sein werden und seine Eintracht, gestärkt durch die eigenen Fans, nach zwei Niederlagen endlich auch im eigenen Stadion punkten muss. "Ich dachte auch, wir holen eher zu Hause die Punkte, nicht auswärts", meinte Kovac, der generell lieber vor heimischer Kulisse auftritt. "Da ist es am schönsten und gemütlichsten." Dass die bisherigen sieben Punkte auswärts erarbeitet wurden, stört ihn aber nicht wirklich: "Wir sind irgendwo im Soll."