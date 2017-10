Inmitten zweier Highlights muss Eintracht Frankfurt am Dienstag im DFB-Pokal zu Viertligist Schweinfurt. Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Bruno Hübner warnen eindringlich.

Wie ernst die Frankfurter Eintracht die vermeintlich leichte Aufgabe in der 2. Runde des DFB-Pokals am Dienstag beim Viertligisten 1. FC Schweinfurt (20.45 Uhr) nimmt, zeigt ein Blick ins Fahrtenbuch der Spielbeobachter. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und den Gegner fünf oder sechs Mal angeschaut", verriet Trainer Niko Kovac am Freitag. "Der David möchte den Goliath umstoßen, das müssen wir verhindern. Ich werde deshalb schon dafür sorgen, dass keiner das Spiel auf die leichte Schulter nimmt."

An das BVB-Spektakel anknüpfen

Damit das gelingt, pendelten die Videoanalysten in den vergangenen Wochen immer wieder zwischen Schweinfurt und Frankfurt hin und her und sammelten reichlich Anschauungsmaterial. Trotz drei Ligen Unterschied wird gegen den Viertplatzierten der Regionalliga Bayern nichts dem Zufall überlassen. "Wir müssen hochkonzentriert sein", erinnerte auch Sportdirektor Bruno Hübner im hr-heimspiel! am Montagabend noch einmal an die Gefahr einer Blamage. Ein Sieg und der Einzug ins Achtelfinale sind für die Eintracht absolute Pflicht, ein Ausrutscher absolut tabu.

Drei Tage nach dem grandiosen Spektakel im eigenen Stadion gegen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund (2:2) und drei Tage vor dem prestigegeladenen Rhein-Main-Duell beim 1. FSV Mainz 05 allerdings eine denkbar undankbare Aufgabe. "Wir haben am Samstag ein richtig gutes Spiel gemacht und sind ein Stück weit euphorisiert. Das müssen wir mitnehmen", so Hübner.

Ein kleines bisschen Rotation

Leicht wird diese Aufgabe aber weder psychisch noch physisch. Für die Gastgeber ist es das Spiel des Jahres, für die Eintracht eine Pflichtaufgabe. "Da herrscht im ganzen Ort Ausnahmestimmung." Volle Motivation und volles Stadion trifft auf müde Spieler und müde Beine, die 90 aufopferungsvolle Minuten gegen den BVB hinter sich und ein Flutlichtspiel in Mainz vor sich haben. "Die Verlockung, da jemanden zu schonen, ist groß", so Kovac.

Die ganze große Rotation wird es aller Voraussicht nach aber nicht geben. Klar ist, dass der am Außenmeniskus operierte Timothy Chandler und der rotgesperrte David Abraham ausfallen und von Marius Wolf und Carlos Salcedo ersetzt werden. Ob es weitere Rochaden gibt, wird sich wohl aber erst kurzfristig entscheiden. "Ich werde nicht alle elf Spieler austauschen", kündigte Kovac an. "Es kann aber sein, dass sich auf einer oder zwei Positionen noch etwas ändert." Kandidaten für eine Pause könnten Kevin-Prince Boateng und Mijat Gacinovic sein, aber auch Toptorschütze Sébastien Haller könnte ein wenig Frische vertragen.

Es gibt keine Ausreden

Ganze egal jedoch, wer am Ende auflaufen wird, die Maxime ist klar: Blamieren verboten! "Man darf nicht denken, dass man gegen Dortmund 100 Prozent geben muss und gegen Schweinfurt weniger", warnte Kovac, der seine Mannschaft am Dienstag noch einmal intensiv auf die Aufgabe in Schweinfurt einschwören will. Wachrütteln, Videos zeigen, alles so machen wie in der Bundesliga: "Wir werden die Spieler auf diese Aufgabe vorbereiten", so Kovac. "Es gibt keine Ausreden."