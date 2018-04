Eintracht Frankfurt ohne Niko Kovac - das ist für Kevin-Prince Boateng unvorstellbar. Im Interview mit dem hr-sport erklärt er, was den Trainer so wertvoll macht und was jetzt passieren muss.

Kevin-Prince Boateng und Niko Kovac kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Hertha BSC. Vor rund zwölf Jahren war der heutige Coach der Frankfurter Eintracht der Chef im Berliner Mittelfeld, Boateng hatte noch die Rolle des etwas vorlauten Jungspunds inne. Mittlerweile ist Boateng gereifter Führungsspieler und verlängerter Arm von Kovac.

Im Interview mit dem hr-sport spricht über er die besonderen Fähigkeiten des Trainers Kovac, die Unruhe nach den Bayern-Gerüchten und das kommende Spiel gegen die TSG Hoffenheim.

hr-sport: Herr Boateng, wie hoch ist der Anteil von Trainer Niko Kovac am Erfolg von Eintracht Frankfurt?

Boateng: Ganz klar: 90 Prozent des Erfolgs ist Niko Kovac. Er hat diese zusammengewürfelte Mannschaft zu einer Einheit geformt und dieses Wir-Gefühl erzeugt. Er weiß ganz genau, wie er uns handhaben muss. Er weiß, wann er draufhauen muss, wann er uns streicheln muss. Das macht er überragend. Und einfach ist es mit unserer Truppe nicht.

hr-sport: Wieso? Was macht das Arbeiten so kompliziert?

Boateng: Wir haben Besprechungen, da stehen mehrere Dolmetscher in der Kabine. Das macht es sicherlich nicht leichter. Aber Kovac spricht mehrere Sprachen, das macht er alles sehr, sehr gut. Er hat das sehr, sehr gut hinbekommen.

hr-sport: In den vergangenen Tagen gab es Unruhen um den Trainer und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern. Sportvorstand Fredi Bobic hat ein Machtwort gesprochen: Es gibt keinen Kontakt. Kehrt jetzt Ruhe ein?

Boateng: Es ist doch völlig normal, dass es überall Unruhe gibt, wenn Bayern München einen Trainer sucht. Es gibt keinen Bundesliga-Verein, der nicht darüber redet, dass die Bayern noch keinen Trainer haben. Ich denke, das sollte den Verein stolz machen, dass unser Trainer im Gespräch ist. Das heißt, dass er ein überragender Trainer ist. Ob es dann irgendwann so kommt, werden wir sehen. Wir haben Ziele, die wir erreichen wollen. Nur daran denken wir. Das war ein Thema, jetzt ist es kein Thema mehr. Wir fokussieren uns komplett auf die letzten Spiele und das macht auch der Trainer. Das hat er klipp und klar gesagt.

hr-sport: Was ist denn das Ziel für die kommenden Spiele?

Boateng: Man kann nicht verschweigen, dass wir gerne in Europa spielen möchten. Das ist ein Traum. Und der Traum ist greifbar. Wir werden alles dafür tun, dass wir es schaffen.

Wie wichtig ist die Partie am Sonntag gegen Hoffenheim für diesen Traum?

Boateng: Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, das wissen wir. Die sind uns auf den Fersen und super drauf. Aber wir müssen unsere Heimstärke mitnehmen, wir müssen probieren, unseren Fußball wieder zu spielen. Aggressiv gegen den Ball. Und natürlich wollen wir gewinnen, um wegzubleiben von Hoffenheim und weiterhin die Möglichkeit zu haben, in Europa zu spielen. Das ist unser Ziel.

Das Gespräch führte Oliver Mayer (hr-sport)

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 07.04.18, 17.15 Uhr