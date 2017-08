Das wäre ein echter Coup: Die Frankfurter Eintracht steht laut mehrerer Medienberichte vor der Verpflichtung von Kevin-Prince Boateng. Sein Vertrag in Las Palmas wurde bereits aufgelöst.

Kevin-Prince Boateng steht wohl vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Laut Kicker und Bild bestätigte Trainer Niko Kovac am Rande des Mittwochtrainings den anstehenden Transfer-Coup. Eine offizielle Erklärung des Bundesligisten gibt es bislang nicht.

"Er ist sicher ein Thema bei uns. Wir haben Marco Fabián verloren und schauen uns auf dem Markt um", sagte der Eintracht-Coach, der von 2005 bis 2006 gemeinsam mit Boateng bei Hertha BSC gespielt und seit Wochen eine weitere Verstärkung für die Offensive gefordert hatte.

Noch sei zwar nichts "in trockenen Tüchern", so Kovac. Er könne aber bestätigen, "dass wir uns mit dem Namen Kevin-Prince Boateng beschäftigt haben und auch beschäftigen".

Passieren werde in der Causa Boateng am Mittwoch aber nichts mehr, teilte ein Sprecher des Vereins inzwischen mit.

Vertrag in Las Palmas aufgelöst

Zuvor hatten bereits spanische Medien und der italienische Journalist Gianluca Di Marzio von Sky Italia vom anstehenden Wechsel des 30-Jährigen berichtet. Der ursprünglich bis 2020 datierte Vertrag von Boateng in Las Palmas wurde am Mittwoch bereits aufgelöst, offiziell aus privaten Gründen.

Wie der Ex-Verein von Boateng mitteilte, wollen sich der Halbbruder von Nationalspieler Jerome und die Verantwortlichen des spanischen Erstligisten um 18 Uhr auf einer Pressekonferenz äußern.

Ersatz für Fabián

Der gebürtige Berliner Boateng, der bei der Hertha das Fußballspielen erlernte und über Tottenham, Dortmund, Portsmouth, den AC Mailand, Schalke und erneut Milan zu UD Las Palmas gelangt war, ist im offensiven Mittelfeld beheimatet und könnte somit den verletzten Spielmacher Fabián ersetzen.

"Über seine fußballerischen Fähigkeiten braucht man nichts zu sagen, über seine Vita auch nicht", so Kovac. "Er ist in einem Alter, in dem er eine Routine hat. Dieser Spieler würde meiner Meinung nach jeder Mannschaft in der Bundesliga weiterhelfen - so auch Eintracht Frankfurt."

