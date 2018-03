Dauerverletzt, aber doch in aller Munde: Bei Eintracht Frankfurt dreht sich vieles um die Zukunft von Omar Mascarell. Niko Kovac wartet auf ein Zeichen aus Madrid – und spricht über "Namen, die wir vorher nur aus dem Fernsehen kannten".

Die schlechte Nachricht: Omar Mascarell ist für die Eintracht weiterhin nicht einsatzfähig. Mickrige sechs Pflichtspiele stehen für den spanischen Abräumer in der bisherigen Saison zu Buche, viel weniger geht nicht. Jetzt die gute Nachricht: Immerhin wurde mittlerweile der Grund für seine starken Schmerzen ermittelt. Eine Fissur im Mittelfuß, also ein Haarriss, zwingt Mascarell nun schon seit Mitte Februar auf die Frankfurter Tribüne. "Es geht ihm besser, aber noch nicht gut", erklärte Kovac. "Er trainiert aber immerhin wieder auf dem Ergometer."

Die Frankfurter hoffen weiterhin, ihren spanischen Mittelfeldspieler in dieser Saison noch einmal einsetzen und dann auch über den Sommer hinaus behalten zu können. Denn der Champions-League-Sieger Real Madrid besitzt das vertraglich fixierte Recht, den 25-Jährigen in diesem Jahr für vier Millionen Euro zurückkaufen zu können.

Warten bis nach der WM?

"Er ist ein Spieler, den wir gerne halten möchten", sagte Kovac. "Das weiß Real Madrid, das weiß auch sein Berater. Aber wir können noch nichts sagen, weil wir noch kein Feedback von Real Madrid bekommen haben. Ich habe aber das Gefühl, dass er gerne bei uns bleiben möchte." Kovac weiß, dass sich die Hessen bis zu einer endgültigen Entscheidung der "Königlichen" aus Madrid noch länger gedulden müssen: Große Mannschaften wie Real, so Kovac, "kaufen ihre Spieler nach der WM".

Eine Europa-League- oder gar Champions-League-Teilnahme wäre für Mascarell ein weiteres gewichtiges Argument, in Frankfurt zu bleiben. Kovac bestätigte jedenfalls, wie sehr der sportliche Erfolg der vergangenen zwei Jahre das Ansehen des Vereins bei Spielern und deren Agenten gesteigert habe. "Eintracht ist en Vogue", sagte Kovac. "Wir bekommen im Moment Namen angeboten, die wir vorher nur aus dem Fernsehen oder vom Papier her kannten. Es klopfen bei uns Leute an, die uns vor zwei Jahren noch umgangen haben."

