Wieder nicht gewonnen, aber auch erneut nicht verloren: Eintracht Frankfurt bringt einen Punkt aus Mainz mit, womit alle Beteiligten sehr gut leben können. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt musste sich am Freitagabend mit einem 1:1 (1:0) im Nachbarschafts-Kick beim 1. FSV Mainz 05 begnügen. Frankfurt war durch ein Eigentor des Mainzers Stefan Bell (37. Spielminute) in Führung gegangen, Suat Serdar (71.) traf für die Gastgeber zum Ausgleich. Die Eintracht verfehlte damit zum 14. Mal einen Auswärtssieg in Mainz.

Geschenk Nummer eins: der Führungstreffer

Gleich zwei Mainzer Fehler ebneten den Weg zum 1:0. Erst verlor Daniel Brosinski quasi auf der Toraus-Linie einen Zweikampf gegen Marius Wolf, bei dessen anschließender Hereingabe bugsierte Bell den Ball anschließend ins eigene Gehäuse. "Ich habe nachgeschoben und Brosinski unter Druck gesetzt", fasste Wolf die Geschehnisse hinterher zusammen. "Ich denke mal, er wollte, dass der Ball ins Aus geht. Zum Glück habe ich noch in letzter Sekunde den Fuß rein bekommen, damit der Ball im Spiel bleibt." Ein Tor, das für viele der 33.794 Zuschauer wie aus dem berühmten Nichts heraus fiel. Und dieser Eindruck wiederholte sich beim 1:1.

Geschenk Nummer zwei: der Ausgleichstreffer

Denn: Auch wenn der FSV bei Serdars Tor ein Mal zügig und konsequent nach vorne spielte, ohne den Frankfurter Geleitschutz wäre die Entstehung dieses Treffers wohl nicht so leicht über die Bühne gegangen. Erst bekam Simon Falette den Mainzer Yoshinori Muto auf der Außenbahn nicht zu fassen, dann entzog sich Serdar in der Strafraummitte der Bewachung von David Abraham. Bemerkenswert: Auch Wolf gab sich eine Mitschuld. "Ich habe meinen Mann im Rücken verloren. Da muss ich vielleicht mitgehen, damit ich die Situation klären kann", sagte er. "Dann fällt das Tor nicht."

Wolf wieder wuselig

Und dennoch: Wenn es im Eintracht-Kader einen Akteur gibt, der die Bezeichnung "Spieler der Stunde" verdient, dann ist es zweifelsohne Wolf. Nach seiner starken Leistung gegen Borussia Dortmund und dem Tor im Pokal-Spiel in Schweinfurt legte der 22-Jährige am Freitagabend nochmal einen drauf. Mit 11,98 Kilometern war er laufstärkster Frankfurter, mit 86 sogenannten intensiven Läufen zudem einer der agilsten (nur Sébastien Haller war mit 87 noch lauffreudiger). Der Rechtsaußen war insbesondere in der ersten Halbzeit so gut wie immer anspielbar und sicherte sich mindestens 50 Prozent Eigenanteil am Führungstor. Kurzum: Die Verletzung von Timothy Chandler könnte die große Chance für Marius Wolf werden.

Mangelware Spielfluss

Apropos große Chance: Möglichkeiten zum Siegtreffer gab es zwar durchaus auf beiden Seiten, von einem Offensivspektakel war die erste Partie des 10. Spieltags aber weit entfernt. Der Grund: Hüben wie drüben wollte sich über weite Strecken der 90 Minuten kein richtiger Spielfluss entwickeln. Bei den Gastgebern endete nahezu ein Drittel aller Pässe als Fehlpass, bei der Eintracht war es fast ein Viertel.

Aufseiten der Hessen landeten insgesamt 198 Zuspiele bei einem Teamkollegen. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche brachte der BVB in Frankfurt 356 Pässe an den eigenen Mann. Bezeichnend auch eine Mainzer Szene aus der 25. Minute: Abdou Diallo wollte das Spiel – ohne Not – mit einem langen Ball vom linken auf den rechten Flügel verlagern und fand seinen Abnehmer in Jetro Willems. Blöd nur, dass der Niederländer für den Gegner spielt.

Das Glückwunsch-Protokoll

Hach, was war das launig auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Eintracht nicht nur im Vereinsnamen des Gastes, sondern auch in der Meinung beider Trainer über Spielverlauf und Ergebnis. Fazit: Das 1:1 geht vollkommen in Ordnung, weil erst Frankfurt und anschließend Mainz gleichermaßen etwas zur Unterhaltung beigetragen haben.

"Von daher: Gratulation an Sandro, Gratulation auch an uns", sagte Eintracht-Coach Niko Kovac, ehe ihm sein FSV-Kollege Sandro Schwarz ins Wort fiel: "Ich will auch noch gratulieren!" Kovac beendete noch seinen Gedankengang ("Wir nehmen diesen Punkt gerne mit"), dann durfte Schwarz endlich ran: "Glückwunsch zum Auswärtspunkt, Niko!" Genau der richtige Schlussstrich unter dieses Spiel, das tatsächlich keinen Sieger verdient gehabt hätte.