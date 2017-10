Viele sind verletzt, einige nicht fit oder woanders wertvoller: Bei Eintracht Frankfurt klafft ein Loch im zentralen Mittelfeld. Eine Bestbesetzung wurde noch nicht gefunden, was auch an Omar Mascarell liegt.

Vor rund vier Jahren war die Welt im zentralen Mittelfeld von Eintracht Frankfurt noch in Ordnung. Auf der Doppelsechs spielten der gebürtige Hesse Sebastian Rode und der Schweizer Pirmin Schwegler – der eine eroberte die Bälle, der andere verteilte sie. Ein Traumpaar, das bestens harmonierte und im Sommer 2014 den Verein in unterschiedliche Richtungen verließ. Rode ging zum FC Bayern, Schwegler nach Hoffenheim. Im Frankfurter Mittelfeld herrschte seitdem nie wieder eine solche Ordnung wie damals.

Fernandes und de Guzman noch nicht angekommen

Makoto Hasebe, seit 2014 in Frankfurt, konnte die Fußstapfen der beiden noch am ehesten ausfüllen. Auch der Langzeitverletzte Omar Mascarell zeigte in seiner ersten Saison durchaus gute Ansätze. "Das war das beste Jahr meines Lebens", sagte der 24-Jährige am Donnerstag. "Mein Job war es, den Ball zu verteilen und Verantwortung zu übernehmen." Das machte er gut, viele scheiterten an dieser Aufgabe mehr oder weniger kläglich.

Stefan Reinartz entschied sich zu einer Karriere als Geschäftsmann, Szabolcz Huszti für das große Geld in China. Anderen fehlte es an der nötigen Klasse und gingen wieder, die Probleme blieben und sind auch in der aktuellen Spielzeit noch spürbar. Trainer Niko Kovac ist auch nach sieben Spieltagen noch auf der Suche nach einer optimalen Besetzung im Herzstück seiner Mannschaft.

Gelson Fernandes und Jonathan de Guzman, die als zentrale Pfeiler in der Schaltzentrale vorgesehen waren, konnten die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen. Der eher defensiv eingestellte Fernandes ist zwar zweikampfstark und als Typ wichtig für das Klima im Team, er schießt aber zu oft über das Ziel hinaus und sammelte in fünf Spielen schon drei Gelbe Karten. De Guzman soll das Spiel lenken und zumindest einen Teil der Arbeit des verletzten Spielmachers Marco Fabián übernehmen. Noch ist der 30-Jährige aber zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass er der Eintracht entscheidend weiterhelfen könnte.

Eintracht hat Geschwindigkeits-Defizite

Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl der Schweizer Internationale als auch der Niederländer mit kanadischen Wurzeln nicht die Schnellsten sind. Bei Kontern ist die Eintracht anfällig, eine Lösung des Problems ist erst einmal nicht erkennbar. Denn auch die ersten Alternativen Hasebe, Kevin-Prince Boateng oder Marc Stendera gehören nicht gerade zur Spezies der Vorzeige-Sprinter. Vor allem das Frankfurter Eigengewächs würde der Eintracht dank seines feinen Füßchens guttun, körperlich muss der 21-Jährige trotz deutlich schlankerer Figur aber noch nachlegen.

Weitere Kandidaten für die Sechser- oder Achterposition sind Slobodan Medojevic, Max Besuschkow oder Mijat Gacinovic. Letztgenannter kann das, spielt aber lieber auf einer der offensiven Planstellen. Medojevic feierte gegen Stuttgart nach knapp eineinhalb Jahren sein Comeback in der Bundesliga, Besuschkow ist den Nachweis der Bundesligatauglichkeit bislang schuldig geblieben. Trotzdem könnten beide plötzlich wichtig werden. Denn vor der Auswärtspartie bei Hannover 96 am übernächsten Samstag (15.30 Uhr) ist der Frankfurter Chefcoach zum Improvisieren gezwungen.

Mascarell feiert Mini-Comeback

Fernandes fehlt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel, de Guzman musste nach einer Zahn-OP zu Beginn der Länderspielpause kürzertreten, Hasebe hat Knieprobleme. Der Japaner soll in der kommenden Woche zwar wieder voll einsteigen, gegen den forschen Aufsteiger wird er im von Kovac favorisierten System mit Dreierkette aber wohl eher in der Abwehr benötigt. Die Zusammenstellung in der Zentrale gestaltet sich zunehmend schwieriger.

Einer, der alle Sorgen umgehend beseitigen könnte, zeigte sich am Dienstag erstmals seit monatelanger Zwangspause wieder auf dem Trainingsplatz: Mascarell. Der Spanier, der letztmals Ende April beim Pokalhalbfinale in Gladbach professionell Fußball gespielt hat, wurde nach fehlgeschlagener konservativer Behandlung im Juli an der Achillessehne operiert und tastet sich nun langsam wieder ran. "Ich habe es erst ohne OP versucht, aber irgendwann musste ich es machen", sagte er. "Das war die richtige Entscheidung."

Rückkehr wohl erst in der Rückrunde

Reichlich Zeit wurde dennoch verschenkt. Mehr als fünf Monate nach seinem letzten Einsatz kann Mascarell nur rund 15 Minuten laufen, dann ist Feierabend. In drei Wochen muss der ehemalige Madrilene erneut bei seinem behandelnden Arzt in Basel vorstellig werden, realistisch betrachtet ist mit seiner Rückkehr erst in der Rückrunde zu rechnen. Bis dahin bleibt im zentralen Mittelfeld erst einmal nur die Erinnerung an gute alte Zeiten.