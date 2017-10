Die Frankfurter Eintracht greift beim Heimsieg gegen Stuttgart auf die Qualitäten eines lange verletzten Youngsters zurück und ist mit zehn Spielern mindestens genauso gut wie mit elf. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt feiert mit dem 2:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart die ersten Heimpunkte der Saison. Die Tore in einem umkämpften Spiel erzielen Ante Rebic (42. Minute), der Stuttgarter Simon Terodde zum zwischenzeitlichen 1:1 (61.) sowie Sébastien Haller per Last-Minute-Seitfallzieher (90.+3). Frankfurts Simon Falette sieht die Rote Karte (64.). Einen Spielbericht finden Sie hier, die wichtigsten Stimmen zur Partie hier.

Stendera feiert gelungenes Comeback

Es gab mal wieder Raum für Spekulationen: Wer ersetzt den an Knieproblemen leidenden Makoto Hasebe? Rückt Kevin-Prince Boateng ins defensive Mittelfeld? Und in welcher Formation tritt die Eintracht gegen Stuttgart an? Mit Bekanntgabe der Aufstellung rund eine Stunde vor Anpfiff gab Trainer Niko Kovac die ersehnten Antworten: Boateng sollte in der Offensive bleiben, mit einem 4-2-3-1-System gab es eine neue taktische Ausrichtung – und Marc Stendera feiert auf der Doppel-Sechs neben Jonathan de Guzmán nach rund fünf Monaten sein Comeback. Ein mehr als ordentliches, wie sich später herausstellen sollte.

Nach nicht einmal 20 Minuten hatte Stendera bewiesen, dass er das Kicken trotz diverser Verletzungen in der jüngeren Vergangenheit nicht verlernt hat. Ein klug und mit Übersicht gespielter Pass auf Flügelflitzer Timothy Chandler (17.), mehrere Ballbehauptungen gegen die Stuttgarter Andreas Beck und Daniel Ginczek sowie die drittmeisten gewonnenen Zweikämpfe (10) aller Frankfurter – der 21-Jährige fand schnell ins Eintracht-Spiel hinein. Nach 62 Minuten war Schluss, für ihn kam Slobodan Medojevic. Frust, weil Stendera so lange auf sein Saisondebüt warten musste? Fehlanzeige. "Da muss jeder Fußballer durch. Ich war lange verletzt."

Falette sieht Rot, die Eintracht dreht auf

Um ein Haar hätte Falettes Platzverweis einen entscheidenden Einfluss auf den Spielverlauf genommen. Kurz nach dem 1:1 – und mitten in der stärksten Stuttgarter Phase – brachte der Franzose VfB-Angreifer Terodde an der Strafraumgrenze zu Fall. "Ich habe ihn aus dem Gleichgewicht gebracht", rekapitulierte Falette die Szene hinterher. "Wir hatten den Ball, deswegen haben wir das Spiel breit gemacht. Leider verlieren wir den Ball in der Vorwärtsbewegung und laufen in einen Konter."

Dass Videoassistent Bastian Dankert die Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Felix Brych in einen Freistoß außerhalb des Strafraums umwandelte, habe in den Augen des Profis "Gerechtigkeit hergestellt." Schlecht für die Eintracht: Falette war zu diesem Zeitpunkt eine wichtige Stütze in der Abwehr und mit einer Quote von 91 Prozent bester Zweikämpfer auf dem Platz. Gut für die Eintracht: In Unterzahl setzte sie zu einem irren Endspurt an – und belohnte sich durch einen Siegtreffer der Marke Tor des Monats.

Haller-Knaller bringt den Last-Minute-Sieg

Niko Kovac hielt sich beide Hände vors Gesicht. Sein Bruder und Frankfurts Co-Trainer Robert umarmte ihn von hinten, schrie seine Freude heraus. Und Keeper Lukas Hradecky rannte über den Platz, um sich der Jubeltraube nahe der Eckfahne anzuschließen. Sekunden vorher – die Nachspielzeit war so gut wie abgelaufen – hatte Haller den 2:1-Siegtreffer nicht einfach nur erzielt, sondern zelebriert: Nach einer missglückten Kopfball-Abwehr von Stuttgarts Ginczek setzte der Eintracht-Stürmer zum Seitfallzieher an. Wunderschön und wuchtig zugleich. Mit drei Torschüssen und drei Torschussvorlagen war Haller ohnehin Dreh- und Angelpunkt der Frankfurter Offensive.

Ein Erfolg des Willens

Wer während der Partie die wichtigsten Live-Daten beobachtete, der konnte feststellen: In puncto Zweikampfführung war die Eintracht über weite Strecken der 90 Minuten einen kleinen Prozentsatz schlechter als der VfB. Nach dem Abpfiff aber – so weist es der offizielle Spielberichtsbogen aus – haben die Hessen in dieser Kategorie die Nase mit knapp 51 Prozent vorne. Das zeigt: Vor allem in der Schlussphase hat das Kovac-Team alles für den Sieg gegeben, auch wenn der Wille schon lange vorher erkennbar war.

Nach einer knappen halben Stunde etwa, als Boateng zu einem Sprint ansetzte, sich förmlich in einen Stuttgarter Angriff warf und so den Ball erfolgreich abfing. Oder in der 73. Minute, als Taleb Tawatha goldrichtig stand und den Schuss des völlig frei stehenden Chadrac Akolo abblockte. Die "Kämpfen und siegen"-Gesänge, die die Fans bereits vor dem Anpfiff angestimmt hatten – nicht immer wurden sie derart ernst genommen, wie an diesem Samstagnachmittag.

Würdiger Rahmen für Kovac-Jubiläum

Doch hinter diesem 2:1 steckt mehr als bloß ein emotionaler Last-Minute-Sieg. Für die Eintracht waren es darüber hinaus die ersten drei Heim-Punkte in dieser Saison, und für Trainer Kovac ein perfektes Ergebnis am Ende seines 50. Spiels als Bundesliga-Trainer. 51.500 Zuschauer in der ausverkauften Arena sowie eine Choreographie der Eintracht-Fans gaben diesem Jubiläum einen würdigen Rahmen.

