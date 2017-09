So bejubelte Kevin-Prince Boateng sein Tor in Mönchengladbach.

Der Eintracht-Sieg in fünf Punkten

Die Frankfurter Eintracht trifft, gewinnt und feiert in Mönchengladbach das erste Erfolgserlebnis der noch jungen Saison. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Endlich der erste Saisonsieg: Eintracht Frankfurt hat am Samstag mit 1:0 bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Kevin-Prince Boateng erzielte in der 13. Spielminute den einzigen (regulären) Treffer der Partie.

Hurra, ein Tor!

In 193 Minuten kann man entweder mit dem ICE von Frankfurt nach München fahren, oder – wenn man Fan der Eintracht ist – auf das erste Saisontor der eigenen Mannschaft warten. Gegen Freiburg und Wolfsburg war das gegnerische Gehäuse trotz guter Chancen wie vernagelt, in Mönchengladbach durfte dann endlich gejubelt werden. Ein langer Einwurf vom agilen Jetro Willems (hatte mit 43 Ballbesitzphasen die zweitmeisten der Eintracht), eine kluge Ablage von Aktivposten Sébastien Haller (19 gewonnene Zweikämpfe sind Bestwert) und ein beherzter Schuss von Boateng. Geht doch!

Nouri – Boatengs Botschaft

Apropos Boateng: Unter seinem Trikot hatte der Prince eine Botschaft versteckt. "Nouri" stand dort auf dem roten T-Shirt geschrieben, dazu die Nummer 34. Seinen ersten Bundesligatreffer im Dress der Hessen widmete er dem jungen Niederländer Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam, der im Juli nach einem Herzstillstand im Test gegen Werder Bremen schwere und bleibende Hirnschäden erlitten hatte. Ein tragisches Schicksal, das Boateng "tief bewegte", auch weil Nouri ein "überragender Fußballer" sei. Der Frankfurter kennt zwar weder ihn noch dessen Familie, verspricht aber: "Ich werde dieses Shirt die ganze Saison tragen." (Mehr Stimmen zum Spiel finden Sie hier.)

Die Sache mit dem Abseits

Allein diese Geschichte sorgt vermutlich dafür, dass spätestens am Montag nicht mehr ganz so viele Fans über Boatengs buchstäblichen Fehltritt nach 45 Sekunden reden werden. Warum er bei Mijat Gacinovics Schuss, der von Haller Richtung langes Toreck abgefälscht wurde, trotz klarer Abseitsposition seinen Fuß an den Ball hielt und damit ein sicheres Tor irregulär machte? Wird wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben.

Weniger mysteriös sollten aber Situationen wie diese in der 45. Minute sein, als erneut ein Eintracht-Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition Boatengs zurückgepfiffen wurde. Die Video-Schiedsrichter müssen seit dem zweiten Spieltag auf virtuelle Abseitslinien verzichten – und auch die Sportschau-Kamera löste diese Szene nicht eindeutig auf. Tendenz: eher kein Abseits.

Salcedo feiert Bundesliga-Debüt

Rund 24 Stunden lang war viel spekuliert worden. Wie reagiert Eintracht-Trainer Niko Kovac auf den Ausfall von Makoto Hasebe? Die Antwort: Carlos Salcedo rückte in die Dreierkette, womit der Mexikaner zu seinem heiß ersehnten Bundesliga-Debüt kam. Der Eindruck nach den ersten 90 Minuten: solide, wobei Salcedo mit seinem Fehlpass auf Gladbachs Denis Zakaria für den ersten Frankfurter Wackler sorgte (31.). Das Sagen in der Hintermannschaft hatte ohnehin David Abraham. Der Argentinier gestikulierte, dirigierte – und stand goldrichtig, als die Borussia zu einem ihrer letzten Angriffe ansetzte. Die Hereingabe von Thorgan Hazard entschärfte er mühelos (86.).

Wer hat an der Uhr gedreht?

Bleibt eigentlich nur noch ein Thema: die Nachspielzeit. Und davon gab es am Samstag in Mönchengladbach mit rund sieben Minuten reichlich. Fußball-Deutschland diskutiert schon seit Jahren, wie stark die Schiedsrichter hierzulande dem englischen Vorbild folgen und durchaus etwas mehr Nachschlag geben sollen. Wer kurz vor dem Ende mit 1:0 führt, kann darauf natürlich gerne verzichten.

Entsprechend deutlich war beispielsweise die Nachfrage von Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner beim vierten Offiziellen Timo Gerach. Auch Coach Kovac und sein Co Armin Reutershahn hatten – wie viele andere – keinen Anlass für die angekündigten sechs Minuten gesehen. Bei einem späten Ausgleich wären die Diskussionen sicherlich noch etwas heftiger ausgefallen als die Nachfragen.