Der Erfolg in Hannover zeigt: Eintracht Frankfurt mag es gerne auf den letzten Drücker und im fremden Wohnzimmer. Teilweise sieht das sogar richtig gut aus. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht beißt sich mit dem zweiten Last-Minute-Erfolg in Serie im oberen Tabellendrittel der Bundesliga fest. Beim 2:1-Sieg in Hannover zeigte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac endlich auch mal schönen Fußball – und wurde durch die Tore von Sébastien Haller und Ante Rebic belohnt.

Bis zum Schluss hellwach

Wer bei Auftritten von Eintracht Frankfurt in dieser Saison vorzeitig in Richtung Stadion-Parkplatz eilt, ist selbst schuld. Eine zügige Heimfahrt ist zwar angenehm, deutlich mehr Gründe für eine grenzenlose Ausschüttung von Glückshormonen liefern derzeit aber die Spielminuten kurz vor dem Abpfiff. Nach dem Seitfallzieher von Sébastien Haller in der Nachspielzeit gegen den VfB Stuttgart (2:1) avancierte in Hannover Ante Rebic zum Last-Minute-Helden. Sein Treffer in der 90. Minute stellte einmal mehr die intakte Moral der Mannschaft unter Beweis. Aufgeben gilt nicht bei der Eintracht, langweilig können andere.

Die Eintracht kann kicken

Das Spektakel in der Crunchtime war in Hannover aber bei weitem nicht der einzige Anlass für Ekstase in der Frankfurter Fankurve. Nach vielen fußballerisch eher gewöhnungsbedürftigen Partien in den vergangenen Wochen kamen am Samstag auch Freunde der Ästhetik auf ihre Kosten. Die Eintracht griff früh an, zwang die Gastgeber mit klugem Pressing immer wieder zu Fehlern und erspielte sich vor allem in der zweiten Hälfte jede Menge Torchancen. Das sah plötzlich nach Fußball aus. "Ich weiß, was meine Mannschaft kann", bilanzierte Trainer Niko Kovac nach der Partie nüchtern. Etwas mehr Euphorie wäre durchaus angebracht gewesen.

Neues Traumpaar im Sturm

Denn das Spiel der Eintracht sah in Hannover nicht nur gut aus, es war dank eines sehr gut harmonierenden Duos in der Offensive auch erfolgreich. Der Franzose Haller und der Kroate Rebic sind auf dem Weg zum neuen Traumpaar im Eintracht-Sturm. Während Rebic viel ackert und Lücken reißt, ist Haller ein klassischer Zielspieler, der Bälle bekommt und wieder verteilt. Die beiden erfolgreichsten Frankfurter Torschützen (je drei Treffer) ergänzen sich perfekt und harmonieren prächtig, wie vor allem die bereits erwähnte 90. Minute eindrucksvoll bewies. Einen langen Ball von Keeper Lukas Hradecky verarbeitete Haller perfekt und servierte ihn Rebic. Der Rest ist Geschichte.

Reislustige Frankfurter

Eine besonders bemerkenswerte Anekdote der jüngsten Frankfurter Erfolgsgeschichte ist die neu erworbene Stärke in fremden Stadien. Von vier ihrer fünf Reisen durch die Republik brachte die Eintracht in dieser Saison Punkte mit nach Hause, bei der Rückfahrt von Hannover durfte zum insgesamt dritten Mal die Maximalausbeute gefeiert werden. "Auswärtssiege sind immer sehr wichtig, wir wollen uns von unten entfernen", kommentierte Coach Kovac. Zumindest in der Auswärtstabelle ist das schon sehr gut gelungen. Dort stehen die Frankfurter punktgleich mit dem nächsten Gegner Borussia Dortmund auf Platz zwei.

Der Wolf – Das gibt’s doch gar nicht

Und zum Schluss muss noch ein Spieler erwähnt werden, den vor der Spielzeit wohl nur die wenigsten ernsthaft auf dem Zettel hatten: Marius Wolf mausert sich immer mehr zum Stammspieler und stand gegen seinen Ex-Club Hannover, von dem er an die Eintracht ausgeliehen ist, bereits zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn an auf dem Platz und bereitete wie schon in Leipzig einen Treffer vor. Sein Assist für Haller findet sich am Ende auf den Statistikzetteln wieder, in Wolfs Bewerbung für weitere Einsätze kann er aber noch mehr schreiben: Der 22-Jährige machte viel Druck über seine rechte Seite, war fast an jedem Angriff beteiligt und hätte nach schöner Einzelaktion kurz nach der Pause einen Treffer verdient gehabt (49.). Wolf darf wiederkommen.

