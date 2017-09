Spielerisch hatte das Auswärtsspiel der Frankfurter Eintracht in Köln nicht viel zu bieten. Zu diskutieren und zu schmunzeln gab es dafür umso mehr. Das Spiel in den wichtigsten fünf Punkten zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch in Köln den zweiten Saisonsieg eingefahren. 1:0 gewannen die Hessen dank eines Elfmetertors von Stürmer Sébastien Haller (22. Minute).

Das Ende des Fluchs

Das wurde aber auch langsam mal Zeit. An den letzten Bundesliga-Sieg beim 1. FC Köln können sich einige jüngere Anhänger überhaupt nicht mehr erinnern. Vor 23 (!) Jahren brachten die Hessen zuletzt mehr als einen Punkt aus dem Rheinland mit. Das ist so lange her, dass es damals lediglich zwei Zähler für einen Sieg gab. Allein deswegen sollte der Erfolg am Mittwoch in Erinnerung bleiben. Er wird es aber wohl auch aufgrund einiger anderer Ereignisse tun.

Alles muss raus

Auch solche Utensilien darf man anscheinend mit ins Stadion nehmen. Bild © Imago

Die erste denkwürdige Szene ereignete sich bereits vor dem Anpfiff. Letztgenannter erfolgte mit einigen Minuten Verspätung, weil die Eintracht-Fans ihren Unmut über die frühe Anstoßzeit kundtaten. Nebst einem Banner ("18:30… Warum Lan?!") hatte der Anhang einige unbedenkliche "Wurfgeschosse" im Gepäck: Klopapier, Gummibälle… ja, selbst ein mächtiger Gummipenis wurde von den Anhängern aus Protest Richtung Spielfeld geworfen. Das sieht man nicht alle Tage.

Hasebe rückt nach vorne

Spätestens nachdem Sportdirektor Bruno Hübner Kritik an der taktischen Aufstellung geübt hatte, war ziemlich klar, dass Trainer Niko Kovac im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Augsburg seine Elf nicht nur personell umstellen wird. Aus der Dreier- wurde eine Viererkette, "Libero" Hasebe rückte neben Gelson Fernandes ins defensive Mittelfeld. Das Signal war klar: Die Eintracht wollte sich nicht hinten reinstellen, sie wollte den Weg nach vorne suchen. Immerhin zu Beginn des Spiels klappte das auch ganz gut.

Haller netzt ein

Sébastien Haller erzielte seinen ersten Bundesliga-Treffer. Bild © Imago

Nicht nur auf einen Sieg in Köln, auch auf das Premierentor von Sébastien Haller in der Bundesliga mussten die Fans etwas länger warten. Am Mittwoch hat es endlich geklappt. Beim Strafstoß in der 22. Minute blieb der Franzose kalt wie eine Hundeschnauze und schob den Ball cool links unten ein. Einen Schönheitsfehler hatte der Treffer dann aber doch: Der vorangegangene Pfiff war fragwürdig. Als Mijat Gacinovic auf Kölns Torwart Timo Horn zulief, machte sich der Keeper groß, ging zu Boden und spielte den Ball. Dass er im Anschluss auch Gacinovic berührte, ließ sich fast nicht vermeiden. Es war nicht die einzige strittige Strafraumszene, die Schiedsrichter Martin Petersen bei seiner Bundesliga-Premiere bewerten musste.

Elfmeter oder nicht?

Nur eine Minute nach dem Führungstreffer riss Dominique Heintz den Torschützen im Strafraum um. Dafür hätte es schon eher Strafstoß geben können, aber naja: ausgleichende Gerechtigkeit eben. Auf der anderen Seite gab es aber ebenfalls keinen Strafstoß. Und das obwohl Simon Falette Leonardo Bittencourt mit Anlauf in den Rücken sprang (33.). FC-Sportdirektor Jörg Schmadtke war der Verzweiflung nah. Dass seine Kölner im Angriff auch sonst nicht viel hinbekamen, verbesserte seine Laune nicht gerade. Den Frankfurtern konnte das am Ende egal sein.