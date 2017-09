Die Frankfurter Eintracht hat ihre Heimschwäche auch gegen Augsburg nicht überwunden. Bei der Niederlage bereiteten den Hessen ein Fehler und zwei alte Sorgen Probleme. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat am Samstag die zweite Heimniederlage kassiert. Die Hessen unterlagen dem FC Augsburg mit 1:2. Philipp Max hatte die Gäste nach 20 Spielminuten per Freistoß in Führung gebracht. Nach der Pause wurde die Eintracht zwar stärker, kassierte nach einem Zuckerschuss von Caiuby aber das zweite Gegentor (77.). Luka Jovic gelang nur noch der Anschlusstreffer (79.).

Die alten Sorgen

Was tun gegen tiefstehende Gegner? Es ist ein Rätsel, mit dem sich die Eintracht nun seit dem vergangenen Winter quält. Eine Antwort haben die Frankfurter bisher nicht gefunden,das bewies die Partie gegen Augsburg deutlich. Wenn der Gegner mitspielt und die Eintracht aufs Umschaltspiel lauern kann, dann ist sie stark. Aber wenn der Gegner den Ball teils freiwillig hergibt, wie der FCA phasenweise, dann kommen die Hessen an ihre Grenzen.

"Wir hatten gefühlt 80 Prozent den Ball, aber du musst damit halt auch was anfangen", fasste Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic die eine große Frankfurter Sorge zusammen. Die andere? Der Abschluss. Denn wenn sich Sébastien Haller und Co. schon mal Gelegenheiten erspielen, dann landen diese zu selten im gegnerischen Tor. Zu wenige Chancen und mangelnde Effizienz, das ist eine schlechte Kombination.

Fauxpas von Falette

Es sind oft kleine Szenen, die ein Fußballspiel entscheidend prägen. In der Partie gegen Augsburg passierte eine solche Szene in der 19. Minute. Eintracht-Verteidiger Simon Falette wurde an der linken Frankfurter Außenbahn von Augsburgs Marcel Heller bedrängt. Die beste Variante: Er gewinnt den Zweikampf gegen den gefühlt zehn Kilo leichteren Heller. Die sichere Variante: Er drescht den Ball ins Seitenaus. Was passierte, war die schlechteste Variante: Falette verliert den Ball und foult. Der anschließende Freistoß flog scharf durch den Strafraum und knallte unbedrängt an den Innenpfosten – 1:0 für Augsburg.

Ist das schon ein Heimfluch?

Zwei Heimspiele, zwei Niederlagen – die Heimstärke der Eintracht ist in dieser Saison bisher ausbaufähig. Verteidiger Timothy Chandler wollte trotzdem noch nicht von einem Heimfluch sprechen: "Nach zwei Spielen wäre das ein bisschen zu viel." Das stimmt und ist doch nur die halbe Wahrheit. Nimmt man das Kalenderjahr der Frankfurter zur Grundlage, wird es problematischer. Gerade einmal zwei von elf Heimspielen haben die Frankfurter 2017 gewonnen, zuletzt am 22. April. Einer der Gründe dafür? Zuhause muss die Eintracht häufiger das Spiel machen. Wie erfolgreich das ist, haben wir ja bereits unter Punkt eins diskutiert.

Die zwei Gesichter der Eintracht

Kann man aus der Niederlage der Frankfurter etwas Positives mitnehmen? Ja, die zweite Hälfte und insbesondere die Schlussphase. Nach der "schlechtesten Halbzeit dieser Saison" (Kovac) stellte die Eintracht nach dem Seitenwechsel um. Plötzlich wurde das Spiel breiter gemacht, die dichte Augsburger Zentrale aufgelockert. Die Folgen waren etwas mehr Platz und deutlich mehr Chancen. Auch das Publikum wusste das zu würdigen, nach zwischenzeitlichen Pfiffen herrschte vor allem in den letzten Minuten eine mitreißende Stimmung.

Lichtblick Luka

Eintracht-Leihspieler Luka Jovic war bisher ein Trainingsmythos: Von allen Beobachtern der Frankfurter Übungseinheiten stets gelobt, konnte der 19 Jahre alte Stürmer sein Talent bisher nicht in der Bundesliga präsentieren. Gegen Augsburg war Premiere, und die konnte sich sehen lassen. Bullig, aggressiv und torgefährlich agierte Jovic in den knapp 30 Minuten auf dem Feld. Er forderte den Ball, er warf sich in die Zweikämpfe – und vor allem traf er. Auch wenn sein 1:2 (79.) die Niederlage nach Cailubys Distanzschuss (77.) nicht mehr verhindern konnte, war der junge Serbe doch ein Versprechen für die Zukunft. Und das nehmen die Eintracht-Fans nach dem enttäuschenden Ergebnis sicher gerne mit.