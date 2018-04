Eintracht Frankfurt bestreitet bei Werder Bremen ein Bundesligaspiel auf Augenhöhe und verliert es. Die wichtigsten Szenen ereignen sich kurz vor und kurz nach dem Abpfiff. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht hat im Rennen um die internationalen Plätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim SV Werder Bremen unterlagen die Hessen am Ostersonntag mit 1:2 (0:1). Die Entscheidung fiel in er 79. Spielminute durch ein Eigentor von David Abraham verbunden mit einem Torwartfehler von Lukas Hradecky. Zuvor hatten Zlatko Junuzovic für Bremen (28.) und Luka Jovic (53.) getroffen.

Sturm und Drang an der Weser

Wer sich beim Ostereier suchen Zeit gelassen hat und nicht pünktlich zum Anpfiff vor dem Fernseher saß, dem ist einiges entgangen. Die Anfangsphase dieser Partie – ebenso wie weitere Abschnitte der ersten Hälfte – waren geprägt von Tempo, Tatendrang und guten Torchancen. Und zwar auf beiden Seiten. Für Frankfurt vergab Marius Wolf die erste Möglichkeit, sein Schuss wurde noch entscheidend von Niklas Moisander abgefälscht (4.). Für Bremen kam erst Max Kruse gegen Hradecky einen Schritt zu spät (7.), ehe Ishak Belfodil gleich zwei Mal an der Eintracht-Defensive verzweifelte (8., 17.). Junuzovics Führungstreffer war dann aber, zumindest aus Sicht der Hessen, zu schnell und zu schön herausgespielt.

Kämpfen und von Boateng ziehen lassen

Doch die Frankfurter ließen sich von diesem und auch vom nächsten Rückschlag nicht entmutigen. Ante Rebic musste mit Wadenproblemen nach nur 39 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden, der für ihn ins Spiel gekommene Marco Fabián hatte aber noch vor der Pause zumindest den Hauch einer ersten Kopfballchance (42.). Im Zentrum der Frankfurter Offensivbemühungen stand in dieser Phase aber ein anderer: Kevin-Prince Boateng, der Leader der Eintracht in dieser Saison.

Auch in Bremen ließ er sich oft tief in die eigene Hälfte zurückfallen, um den Ball zu fordern und den Spielaufbau voranzutreiben. Zusammen mit Marco Russ und Danny da Costa gewann Boateng die meisten Zweikämpfe aller Hessen. Absoluter Höhepunkt seiner Leistung war allerdings der Hackentrick in der 53. Minute, der den Ausgleichstreffer vorbereitete …

Auch der Startelf-Jovic ist ein guter Jovic

… und den Torschützen Jovic am Ende jubeln ließ. Wieder einmal. Der 20 Jahre junge Serbe hat in den drei vergangenen Partien jeweils ein Tor erzielt – und dabei unter Beweis gestellt, dass er sowohl als Joker als auch als Startelf-Stürmer erfolgreich sein kann. In Dortmund (2:3) war er noch von der Bank gekommen, vor zwei Wochen gegen Mainz (3:0) und nun in Bremen durfte Jovic von Beginn an ran. Der einzige, den das persönlich nicht freuen dürfte, ist Sébastien Haller. Weil der Franzose seit dem 19. Spieltag auf ein eigenes Tor wartet, ließ ihn Trainer Niko Kovac gegen Mainz und in Bremen 90 Minuten lang auf der Bank schmoren.

Hradecky patzt und ist wahrscheinlich bald weg

Keine Frage: Ohne die oft guten bis sehr guten Leistungen von Torhüter Hradecky hätte die Eintracht in den vergangenen fast drei Jahren wohl manch ein Erfolgserlebnis nicht gehabt, hätte sie manch einen Punkt nicht geholt. "Er hat schon so viele Spiele für uns gewonnen und daher gibt es keinen Vorwurf von uns“, sagte deshalb auch Sportdirektor Bruno Hübner, nachdem sich der finnische Keeper einen spielentscheidenden Fehler geleistet hatte: Eine unglückliche Kopfball-Verlängerung von Kapitän David Abraham konnte Hradecky nicht festhalten, stattdessen flutschte ihm der Ball durch die Finger ins eigene Tor (79.).

Nach dem Abpfiff war aber nicht nur seine Reaktion auf diesen Patzer von Interesse ("Mir tut es für die Mannschaft leid"), sondern auch die seit Monaten schwelende Frage nach seiner sportlichen Zukunft. "Wir haben nur geringe Chancen, ihn zu halten", sagte Sportvorstand Fredi Bobic beim TV-Sender Sky. Daran wird wohl auch dieser Patzer, der die Eintracht um einen verdienten Punkt brachte, nichts ändern.

Bobic von Spekulationen genervt

Apropos Fredi Bobic: Die anhaltenden Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Trainer Niko Kovac zum FC Bayern gehen dem Funktionär gehörig auf den Zeiger. "Das ist mir Jacke wie Hose", sagte Bobic nach der Partie noch im Weserstadion vor Medienvertretern. "Das Thema wurde gestern (am Samstag; d. Red.) wieder öffentlich aufgemacht. Okay, schön. Ihr habt Eure Kanäle, ich habe einen: Das ist der zum Trainer. Und das ist das Entscheidende."

Dass der Eintracht-Trainer immer wieder öffentlich als Nachfolger von Jupp Heynckes gehandelt wird , passt Bobic überhaupt nicht. "Jeder quatscht irgendwas von rechts nach links. Das sind Kämpfe, die müssen in München ausgetragen werden. Das interessiert mich weniger." Ein hitziger Schlusspunkt unter einem überwiegend packenden Bundesligaspiel.