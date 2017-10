Nach dem 1:1 im Rhein-Main-Duell sind sich Spieler und Trainer einig: Sowohl die Frankfurt Eintracht als auch die 05er aus Mainz können mit dem Punkt ganz gut leben. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt ist am Freitagabend in Mainz nicht über ein 1:1 hinaus gekommen. Den Führungstreffer der Hessen (Stefan Bell, Eigentor, 37.) egalisierte Suat Serker nach dem Seitenwechsel (71.)

Bild © Imago

Marius Wolf: In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und haben die Mainzer kaum zu Chancen kommen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen zu viel Druck zugelassen und nach vorne ein bisschen zu wenig nachgeschoben. Im Endeffekt ist der Punkt gerecht. Beim Tor habe ich Brosinski unter Druck gesetzt, habe zum Glück in letzter Sekunde noch den Fuß rein bekommen, dass der Ball im Spiel bleibt. Dann habe ich Ante (Rebic, Anm. d. Red.) hinten frei gesehen und… tja.

Niko Kovac: Es hätte kein Dreier sein müssen, denn wir haben in der zweiten Halbzeit nicht so gespielt, dass wir drei Punkte verdient gehabt hätten. Mainz hat das in der zweiten Halbzeit sehr viel besser gemacht als noch in der ersten. Wir haben nicht viel zugelassen, aber der eine Schuss, der dann aufs Tor kam, der war dann drin. Damit müssen wir leben und wir können damit leben. Natürlich, wenn man führt, möchte man auch gewinnen. Aber man muss das ganz nüchtern betrachten und dieser Punkt geht für beide Mannschaften völlig in Ordnung. Wir sind nicht so vermessen, fahren nach Mainz und sagen: Wir hauen die Mainzer ganz leicht weg.

Bild © Imago

Sandro Schwarz (Trainer Mainz 05): Es war am Ende ein gerechtes Ergebnis. Man hat gemerkt, dass sich beide Mannschaften neutralisiert und weitestgehend gut verteidigt haben. In der ersten Halbzeit haben aus unserer Sicht die Torabschlüsse gefehlt. Wir hatten aber viele zweite Bälle und hätten da mehr draus machen können. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann einen Tick besser gemacht. Und nach dem anstrengenden Spiel von Dienstag zumindest noch auf ein 1:1 zu gehen gegen eine auswärtsstarke Mannschaft von Eintracht Frankfurt: Da sind wir mit dem Punkt auch zufrieden.

Bild © Rhode/Storch

Marc Stendera: Wir haben geführt und wollten das natürlich über die Zeit bringen. Wir wollten in der zweiten Halbzeit gut kontern und den Deckel drauf machen, das ist uns aber nicht gut gelungen. Das haben wir vorne nicht so gut gespielt. Das Tor von Mainz war meiner Meinung nach ein Glückstor, wo der Ball einfach rein geschossen wird. Da müssen wir dran arbeiten, dass wir das vorne besser machen.

Stefan Bell (Mainz 05): Über die 90 Minuten gesehen war das ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit war Frankfurt ein bisschen besser, in der zweiten waren wir dann etwas dominanter, deswegen ist das okay. Das Eigentor war so ein Tor nach dem Motto: Den letzten beißen die Hunde. Es war unglücklich für mich, aber ich kann da gar nicht viel anders machen. Wir müssen das Ding vorher besser verteidigen, damit es gar nicht zu der Situation kommt.

Sendung: hr-iNFO, 27.10.2017, 22 Uhr