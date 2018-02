Das Potenzial ist da, die Konstanz noch nicht: Eintracht Frankfurt zeigt in dieser Saison noch zu oft zwei Gesichter. Gegen Hannover 96 soll auch dank mindestens eines Rückkehrers wieder alles besser werden.

Für einen kurzen Moment entglitten Timothy Chandler am Dienstag die Gesichtszüge. Auf die Frage eines Journalisten, warum bei Eintracht Frankfurt in letzter Zeit auf ein gutes Spiel immer ein schlechtes folge, reagierte der Neu-Linksverteidiger mit Unverständnis. "Immer? Ich denke nicht, dass es immer schlecht war nach einem guten Spiel", stellte er klar und erinnerte noch einmal an die jüngste Heimsieg-Serie. Eingerahmt von den schmerzlichen Niederlagen in Augsburg und beim VfB Stuttgart hatte die Eintracht im eigenen Stadion immerhin am Stück den 1. FSV Mainz 05, den 1. FC Köln und RB Leipzig besiegt. "Vor Stuttgart waren glaube ich drei ganz gute Spiele."

Ab und zu ein Spitzenteam

Der Frankfurter Leistungsabfall nach dem furiosen Montagsspiel gegen Leipzig war dennoch frappierend. Auf die 2:1-Gala gegen den Vizemeister folgte ein schwer zu ertragener Auftritt beim Aufsteiger (0:1). Die Eintracht verlor die Mehrzahl der Zweikämpfe, schoss lediglich sieben Mal aufs Tor und leistete sich immer wieder haarsträubende Fehler. Innerhalb von sechs Tagen erlebte die Eintracht erst einen Abend für die Geschichtsbücher, dann einen Nachmittag zum Vergessen. "Wir wissen natürlich, dass wir in Stuttgart keine gute Leistung erbracht haben", fasste Chandler zusammen.

Ähnlich wie beim 0:3 in Augsburg folgte in Stuttgart wieder einmal ein unerklärlicher Ausrutscher nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage. Die Eintracht präsentiert sich in der Rückrunde bislang konstant inkonstant und lud sowohl Augsburg als auch Stuttgart, denen jeweils durchschnittliche Leistungen reichten, zum Siegen ein. "Wir sind noch nicht so gut, wie uns viele gerne hätten", unterstrich deshalb Trainer Niko Kovac schon am Samstag. "Wir müssen in jedem Spiel an die 100 Prozent kommen. Wenn wir weniger geben, passieren solche Spiele."

Eintracht muss richtige Reaktion zeigen

Zwischen Königs- und Kreisklasse liegen in Frankfurt derzeit nur Kleinigkeiten. Sobald die Einstellung und die Leidenschaft stimmen und Führungsspieler wie Kevin-Prince Boateng oder Omar Mascarell ihr Level abrufen können, muss sich die Eintracht selbst vor Spitzenteams wie Leipzig nicht verstecken. Verlassen kann man sich auf das Potenzial aber nicht. "Stuttgart war weit unter unserem Niveau. Diese Selbsterkenntnis haben wir, das ist das Wichtigste", analysierte Chandler. "All das, was wir da vermissen lassen haben, müssen wir jetzt wieder zeigen." Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hannover 96.

Mit einem Sieg gegen die Niedersachsen wäre die Eintracht auch nach 25 Spieltagen definitiv noch in den Champions-League-Rängen und weiter auf Augenhöhe mit Schwergewichten wie Borussia Dortmund oder Schalke 04. Voraussetzung dafür: Eine ähnliche Reaktion wie nach dem Totalausfall von Augsburg. Damals schüttelte sich die Eintracht einmal kräftig durch und fertigte danach Mainz im Pokal-Viertelfinale mit 3:0 ab. Wiederholung auch in der Bundesliga erwünscht. "Wir müssen uns verbessern, alles raushauen und dann wieder Punkte sammeln", forderte Chandler.

Die Hoffnungen liegen auf Boateng und Mascarell

Die Rückkehr der Mentalität ist dabei wohl ebenso wichtig wie die Rückkehr von Boateng, der seine Gelbsperre abgesessen hat. An seiner Seite könnte im zentralen Mittelfeld zudem auch der zuletzt unpässliche Spanier Mascarell wieder in der Startelf stehen. Mit Hilfe der beiden Führungsspieler soll dann an die Leistung gegen Leipzig angeknüpft werden. "Wir müssen versuchen, jetzt Kontinuität reinzubringen." Auf ein schlechtes Spiel soll ein gutes folgen. Damit wäre auch Chandler einverstanden.