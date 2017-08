"Kovac weiß genau, was er zu tun hat"

Niko Kovac schafft das! Stefan Effenberg ist von den Qualitäten seines Ex-Mitspielers überzeugt und glaubt an die Trendwende bei Eintracht Frankfurt. Einen Vorschlag hat er auch für den Videobeweis.

Eine gemeinsame Vergangenheit verbindet: In der Saison 2001/02 spielten Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg und Eintracht-Trainer Niko Kovac zusammen im Mittelfeld des FC Bayern. Effenberg machte das Spiel, Kovac hielt ihm als Sechser den Rücken frei. Rund 15 Jahre später bedankte sich der "Tiger" im hr-heimspiel! am Montag für die Unterstützung auf dem Platz und verteilte jede Menge Lob. "Er war schon als Spieler extrem abgezockt und wusste immer, was er zu tun hat."

Kovac kennt die richtigen Hebel

Damals war die Aufgabe von Kovac: Zweikämpfe gewinnen, Bälle erobern, an Effenberg weiterleiten. Heute muss der Kroate die Frankfurter Eintracht nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt wieder aufrichten und in der Länderspielpause auf Vordermann bringen. Dass er das schaffen wird – daran hat Effenberg keinen Zweifel. "Er weiß genau, welche Hebel er in Bewegung setzen muss."

Der erste Hebel trägt den Namen Kevin-Prince Boateng, der zweite Hebel heißt: Einfach da weitermachen, wo die Eintracht bei der unglücklichen 0:1-Pleite gegen den VfL Wolfsburg aufgehört hat. "Es ist immer ärgerlich, so knapp zu verlieren", sagte Effenberg, der die Eintracht nicht so schwach sieht wie es der Stolperstart in die Saison und Platz 13 vermuten lässt. "Frankfurt war nicht schlechter als Wolfsburg."

Effenberg traut Boateng viel zu

Einer, der künftig den Unterschied ausmachen könnte, ist Neuzugang Boateng. Der ehemalige Führungsspieler Effenberg traut dem als Führungsspieler geholten Boateng zu, diese Rolle in Frankfurt mit Leben zu füllen. Einzige Voraussetzung: absolute Fitness. Wie er die bekommt: Training, Training, Training, Spiele, Spiele, Spiele. "Er muss in den Rhythmus kommen. Dann ist er ein Spieler, der etwas ausstrahlt und die Mannschaft mitreißen kann."

Wie das gehen kann, bewies der Halbbruder von Nationalspieler Jerome gegen die Wölfe bereits in Ansätzen. Boateng holte sich viele Bälle, wurde dann meistens aber jäh gestoppt. Hauptsächlich von der Wolfsburger Defensive, in seiner besten Szene dann vom neu eingeführten Videobeweis. Nach einem Foul von Ignacio Camacho an Boateng zeigte Schiedsrichter Benjamin Cortus auf den Punkt, um dann nach kurzer Rücksprache mit seinem Assistenten am Bildschirm doch wieder alles zurückzunehmen. Eine für die Frankfurter schlechte, aber letztlich faire Entscheidung. Und eine klare.

Effenberg bietet sich als Video-Assistent an

Im Gegensatz zu den Spielen in Leverkusen oder Stuttgart, wo es trotz - oder gerade wegen - der zusätzlichen Überprüfung zu großen Diskussionen gekommen war, waren sich in Frankfurt letztlich alle einig. Für Effenberg verbieten sich deshalb mögliche Absetzungs-Szenarien des gerade erst eingeführten technischen Hilfsmittels. "Ich bin absoluter Befürworter des Videobeweises", sagte er.

Für noch mehr Qualität bei der Überprüfung von strittigen Szenen hätte Effenberg sogar noch einen Extra-Tipp. "Ich würde mich da auch hinsetzen. Es wäre sicher eine Möglichkeit, Ex-Spieler dort einzusetzen." Denn die wissen ja bekanntlich, was zu tun ist.