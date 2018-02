Seht her, die Eintracht: Frankfurt auf dem Weg in die Champions League

Seht her, die Eintracht: Frankfurt auf dem Weg in die Champions League Bild © Imago

Königsklasse in Frankfurt? Was lange als Utopie galt, könnte am Ende dieser Saison Realität werden. Obwohl die größten Künstler gar nicht spielen, hat die Eintracht unter Niko Kovac endlich auch in der Offensive zugelegt.

Ganz am Ende eines turbulenten Montagabends gab Frankfurts Trainer Niko Kovac dann doch noch zu, einen kurzen Blick auf die Tabelle geworfen zu haben. "Ich habe bei der Pressekonferenz mal leicht rüber geschielt", sagte er nach dem furiosen 2:1-Heimsieg gegen RB Leipzig. "Ich wusste ja, wo wir mit einem Sieg landen. Aber es ist schön, dass es so aussieht." Nach knapp zwei Dritteln der Saison steht die Eintracht auf Rang drei und ist inzwischen ein vollwertiges Mitglied der Bundesliga-Elite. Auf Augenhöhe mit Schwergewichten wie dem BVB, Leverkusen oder Leipzig. "Wir wollten uns da festbeißen, das haben wir geschafft."

Eintracht vereint Kampf mit Kunst

Im DFB-Pokal im Halbfinale, in der Liga auf Kurs in Richtung Champions League. Das Zwischenzeugnis der Eintracht ist streberhaft gut. Die Chancen, dass es auch am Ende der Spielzeit einen Abschluss mit Auszeichnung gibt, sind besser denn je. "Wir haben die Power, da oben zu bleiben", glaubt auch Kevin-Prince Boateng. Mit dem Erfolg gegen Vizemeister Leipzig hat die Eintracht ein Ausrufezeichen im Rennen um die internationalen Plätze gesetzt und wieder einmal bewiesen, wie viel Potenzial in diesem Team steckt. "Das war kämpferisch, läuferisch und fußballerisch überragend."

Trainer Kovac hat die Eintracht nach der schwächeren Rückrunde in der vergangenen Saison auf einen neuen Level gehoben. Aus der vermeintlichen Tretertruppe, die nur mit unermüdlichem Einsatz zum Erfolg kommen konnte, ist ein Spitzenteam geworden. Siegeswille und Mentalität sind immer noch im Übermaß vorhanden, neu im Repertoire ist der Spielwitz. "Wir können jetzt beides", hatte Boateng schon nach dem Erfolg gegen Gladbach betont. Die Eintracht beherrscht das Grobe und ist wieder einmal Letzter in der Fairplay-Tabelle, inzwischen mischt sich in ehrliches Handwerk aber auch immer öfter künstlerisch Wertvolles.

Anerkennung vom Gegner

"Die Frankfurter waren besser und leidenschaftlicher. Wir hatten nichts entgegenzusetzen", musste selbst RB-Coach Ralph Hasenhüttl nach dem in allen Belangen denkwürdigen Montagsspiel neidlos anerkennen. Der frühe Leipziger Führungstreffer von Jean-Kevin Augustin (13. Minute) wurde prompt durch Timothy Chandler (22.) und Boateng (26.) gekontert. In der Endabrechnung lag die Eintracht in allen entscheidenden Parametern vorne: vier Kilometer mehr gelaufen, 13:10 Torschüsse, die Mehrheit der Zweikämpfe gewonnen. "Es war heute schon vieles sehr gut", lobte Kovac.

Fast vergessen wurde bei aller Freude, dass die Eintracht gegen Leipzig wieder einmal ohne einige prominente Namen auskommen musste. Omar Mascarell, der beste Spieler der vergangenen Wochen, meldete sich nach einem Trainingsunfall am Wochenende kurzfristig ab. Der lange vermisste Spielmacher Marco Fabián schaffte es nach durchwachsenen Kurzeinsätzen und langer Verletzungspause noch nicht einmal in den Kader. Für Mascarell rückte Makoto Hasebe in die Mitte, den Job in der Dreierkette übernahm der im genau richtigen Moment fitgewordene Kapitän David Abraham. Den kreativen Part von Fabián teilen sich sowieso schon seit Wochen gleich mehrere Spieler.

Der dritte Platz ist kein Zufall

Gegen RB kurbelte so die neu entdeckte Flügelzange Chandler und Danny Da Costa das Spiel über die Außen an. Boateng und Hasebe ordneten die Mitte, Marius Wolf, Ante Rebic und Sébastien Haller sorgten in der Offensive immer wieder für viel Betrieb. Spielerisch ist das eine Klasse besser als noch in der Hinrunde, zusätzlich hat die Eintracht seit wenigen Wochen die Standardsituationen wieder für sich entdeckt. Das Frankfurter Team ist ebenso schwer auszurechnen wie unangenehm zu bespielen. Es tut weh gegen die Eintracht. "Wir stehen nicht umsonst da oben", betonte deshalb auch Boateng. "Wir haben es uns verdient."

Trotz des aktuellen Höhenflugs ist bei allen Verantwortlichen weiterhin Demut Trumpf. Von Europa oder gar der Champions League redet weiter niemand, Sportvorstand Fredi Bobic erinnerte angesichts von 39 Punkten sogar noch einmal an das oberste Ziel Klassenerhalt. "Wir wissen, wer im Konzert der Großen alles um uns herum ist. Da sind ganz große Kaliber dabei", warnte er.

Allzu lange wird sich die Euphorie in Frankfurt angesichts der Leistungen allerdings nicht mehr zurückhalten lassen. "Ich werde jetzt nicht alles rosarot malen", so Kovac. "Aber wir reden in vier Spielen noch einmal." Nach einem weiteren Blick auf die Tabelle natürlich.