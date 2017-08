Eintracht Frankfurt steht offenbar vor einer Verpflichtung von Ante Rebic. Nach mehreren Medienberichten bestätigten die Frankfurter entsprechende Gespräche.

In Frankfurt bahnt sich in letzter Sekunde ein weiterer Transfer-Coup an. "Die Eintracht beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Ante Rebic", teilte der Club am Donnerstag auf Twitter mit. Zuvor hatten mehrere italienische Medien am Mittwoch sowie die Frankfurter Rundschau am Donnerstagmorgen berichtet, dass der Stürmer kurz vor Ende der Transferperiode doch noch fest verpflichtet werden soll.

Eintracht macht das Dutzend voll

Der 23-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr leihweise das Trikot der Eintracht getragen und dabei nicht nur durch sein Tor im Pokalfinale auf sich aufmerksam gemacht. Trotz guter Leistungen ließ die Eintracht die Kaufoption auf den charakterlich wohl nicht immer einfachen Kroaten jedoch verstreichen. Die Ablöse-Forderung von fünf Millionen Euro war den Hessen zu hoch.

Nun, am letzten Tag des Transferfensters, könnte der Eintracht ein Schnäppchen gelungen sein. In den Medienberichten wird über eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro spekuleirt, die sich im Erfolgsfall erhören könnte. Rebic wäre der insgesamt zwölfte Frankfurter Neuzugang in diesem Sommer.

