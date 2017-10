Achtelfinale in Heidenheim

Das hätte weitaus schlimmer kommen können: Eintracht Frankfurt tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Zweitligist Heidenheim an. Gespielt wird kurz vor Weihnachten.

Während sich Topfavorit Bayern München und Titelverteidiger Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenseitig aus dem Wettbewerb kegeln, verschlägt es die Frankfurter Eintracht auf die Schwäbische Alb. Die Hessen treten in der Runde der letzten 16 beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim an. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau.

Die nächste lösbare Aufgabe

Weitere Informationen Das Achtelfinale im Überblick:

Mainz 05 - VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

Bayern München - Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

SC Paderborn - FC Ingolstadt

Schalke 04 - 1. FC Köln Ende der weiteren Informationen

"Glücksfee" Stefan Effenberg meinte es damit mal wieder gut mit den Hessen. Nach den beiden Regionalliga-Auftakthürden TuS Erndtebrück und 1. FC Schweinfurt ist auch der aktuelle Drittletzte der 2. Liga aus Heidenheim eine durchaus lösbare Aufgabe für den amtierenden Vize-Pokalsieger. "Wir hatten uns natürlich ein Heimspiel gewünscht", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac und warnte naturgemäß vor einem schwierigen Spiel: "Aber natürlich möchten wir eine Runde weiterkommen."

Ausgetragen wird die Begegnung in der 15.000 Zuschauer fassenden Voith-Arena kurz vor Weihnachten am 19. oder 20. Dezember. Die genaue Terminierung ist noch offen.

Aus für Darmstadt und Wehen Wiesbaden

Die Eintracht ist der letzte verbliebene hessische Vertreter im Wettbewerb. Während sich Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 bereits in der 1. Runde bei Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg verabschiedet hatte, schaffte es Drittligist SV Wehen Wiesbaden immerhin in Runde 2. Nach einem Auftaktsieg gegen Zweitligist Erzgebirge Aue war für den Hessenpokal-Sieger unter der Woche gegen den Bundesligisten Schalke 04 Schluss.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 29.10.2017, 22.05 Uhr