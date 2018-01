Die Frankfurter Eintracht ist mit einigen personellen Fragezeichen in die neue Trainingswoche gestartet. Während in der Verteidigung gleich zwei Ausfälle drohen, könnte Spielmacher Marco Fabián schneller als geplant sein Comeback geben.

Mit dem Toreschießen ist es bei der Frankfurter Eintracht im Moment so eine Sache. Nachdem die Hessen am Samstag beim 1:1 gegen Freiburg schon reihenweise gute Chancen ausgelassen hatten, wollte es auch zum Auftakt in die neue Trainingswoche am Dienstag nicht so recht klappen. Beim Übungsspiel mit zwei hintereinander an der Mittellinie postierten Toren verlor Omar Mascarell kurzzeitig den Überblick und schoss den Ball kurzerhand beherzt ins eigene Gehäuse. Immerhin drin.

Co-Trainer Armin Reutershahn, der die Einheit bei stürmischer Witterung gemeinsam mit seinem lautstarken Chef Niko Kovac leitete, war hinterher dennoch zufrieden. "Wir haben sehr konzentriert gearbeitet, es war eine hohe Intensität", bilanzierte der Assistenzcoach.

Warnung vor schnelleren Wölfen

Der Fokus des Bundesligisten liegt bereits auf dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Entsprechend genau haben die Verantwortlichen beim jüngsten Wolfsburger 0:0 bei Borussia Dortmund zugeschaut. "Sie haben kompakter gespielt als in der Hinrunde, sie haben schnelle Spieler dazubekommen", sagte Reutershahn über die Niedersachsen, die sich in der Winterpause bisher mit Josip Brekalo (VfB Stuttgart) und Renato Steffen (FC Basel) verstärkt haben.

Auch der Abgang von Mario Gomez nach Stuttgart und die damit verbundene Beförderung von Divock Origi ins Sturmzentrum habe für zusätzliches Tempo bei den individuell starken Wölfen gesorgt. "Wir sind gewarnt, aber wir sind auswärts auch nicht so schlecht", erinnerte Reutershahn. So trifft am Wochenende in der VW-Arena immerhin die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga auf den 14. der Heimtabelle.

Keine Prognose bei Abraham

Taktisch dürften die Frankfurter in der Autostadt auf Altbewährtes setzen: Hinten kompakt, den Gegner locken und schnell umschalten. Personell ist die Lage indes nicht so eindeutig. Größtes Sorgenkind bleibt David Abraham, der auch über einen Monat nach seiner im HSV-Spiel erlittenen Wadenblessur nicht regulär trainieren kann. "Ich gehe davon aus, dass es nicht klappt bis zum Wochenende", sagte Reutershahn und warb um Geduld. Eine Prognose lasse sich derzeit nicht treffen.

Auch bei Marco Russ (Ferse) ist ein Einsatz in Wolfsburg fraglich. Carlos Salcedo und der nach Gelbsperre wieder spielberechtigte Simon Falette sind somit erste Kandidaten für die Innenverteidigung.

Davor soll Kevin-Prince Boateng trotz muskulärer Probleme seinen Dienst verrichten. Der Mittelfeldmann wird ebenso wie Danny Blum, der die Einheit am Dienstag angeschlagen abbrechen musste, im Laufe der Woche im Training zurückerwartet. Auch die grippekranken Ante Rebic und Taleb Tawatha meldeten sich bereits wieder fit.

Fabián drängt zurück ins Team

Erstmals könnte zudem Marco Fabián wieder dem Kader der Hessen angehören. Der Mexikaner mache nach seiner Rücken-OP und monatelanger Zwangspause deutliche Fortschritte. "Wichtig ist für uns zu sehen, dass er keinem Zweikampf aus dem Weg geht, schnelle Drehungen machen kann und seine Stärken einbringt", meinte Reutershahn. Noch wolle man aber die nächsten Einheiten abwarten. Ursprünglich hatte Niko Kovac erst im Februar wieder mit dem Techniker geplant.

Fabiáns Qualitäten als Spielgestalter würden der Eintracht zweifelsohne guttun. Mit seinen Dribblings kann der 28-Lücken reißen, seine Mitspieler in Szene setzen und auch selbst den Abschluss suchen. Fabián weiß, wo das Tor steht – und das kann man schließlich nicht von allen seinen Teamkameraden behaupten.