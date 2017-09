Vor dem wichtigen Spiel gegen den VfB Stuttgart ist bei der Frankfurter Eintracht die Anspannung spürbar. Coach Niko Kovac geigte seinen schlappen Spielern im Training tüchtig die Meinung. Diese gelobten Besserung.

Zugegeben, zum Start in die neue Arbeitswoche geht nicht immer alles spielend von der Hand. Das Wochenende steckt noch in den Knochen, die nächsten freien Tage sind in weiter Ferne und an das frühe Aufstehen wird man sich ohnehin nie gewöhnen. Warum sollte es da einem Profifußballer anders gehen als dem gewöhnlichen Büro-Angestellten?

Pech nur, wenn man dann einen strengen Chef wie Niko Kovac hat. Der Trainer der Frankfurter Eintracht war nach zwei freien Tagen mit dem Dargebotenen seiner Schützlinge am Dienstag nämlich ganz und gar nicht zufrieden. "Wenn wir uns verstecken, dann gibt es keinen Fußball", stauchte der Coach sein Team für alle Augen- und Ohrenzeugen rund um den Übungsplatz deutlich vernehmbar zusammen. Soll heißen: Wer den Ball nicht will, kann schlecht ein Tor erzielen.

Kampf gegen die Heimkrise

Das teils lustlose und fehlerbehaftete Gekicke erinnerte stark an die erste Hälfte vom vergangenen Wochenende bei RB Leipzig (1:2). Ohne Mut und Zutrauen ins eigene Spiel hatten sich die Frankfurter dort ihrem Gegner untergeordnet. Versteckt. Erst nach der Pause nahmen auch die Hessen am Geschehen teil und hätten mit etwas mehr Glück fast noch einen Punkt entführt.

Weitere Informationen Hradecky fehlt Die Eintracht ist ohne Stammtorwart Lukas Hradecky in die neue Trainingswoche gestartet. Der Finne fehlte bei der Einheit am Dienstagnachmittag aufgrund von Rückenproblemen. Ein Einsatz am Samstag gegen den VfB Stuttgart ist aber offenbar nicht in Gefahr. Ersatzkeeper Leon Bätge kehrte indes erstmals nach seinem Syndesmosebandriss Anfang Juli zurück ins Teamtraining. Der angeschlagene Max Besuschkow (Muskelfaserriss) trainierte ebenso wie Makoto Hasebe individuell. Ende der weiteren Informationen

"Wir ziehen die Schlüsse aus diesem Spiel und versuchen, es nächste Woche besser zu machen", sagte Mittelfeldmann Marius Wolf rückblickend. Beim bloßen Versuch sollte es am Samstag gegen den VfB Stuttgart allerdings nicht bleiben. Nach bislang zwei Heimpleiten gegen Wolfsburg (0:1) und Augsburg (1:2) muss gegen den Aufsteiger endlich Zählbares her. Zum einen, um den eigenen Anhang nicht frühzeitig zu verschrecken. Und zum anderen, um sich nicht eine veritable Heimkrise einzubrocken.

Wolf selbstkritisch

"Nervös sind wir nicht", versicherte Wolf. "Wir haben jetzt ein wichtiges Spiel vor uns, aber wir wissen, was zu tun ist und geben alles dafür, dass wir hier gewinnen", sagte der 22-Jährige, der in Leipzig erstmals für die Eintracht über 90 Minuten auf dem Platz stand. "Es geht natürlich besser - viel besser", räumte er nach durchwachsenem Auftritt ehrlich ein.

Ob Wolf gegen Stuttgart eine neue Bewährungsprobe erhält, ist freilich fraglich. Nach den Eindrücken vom Dienstag hätte Niko Kovac wohl am liebsten seine ganze Mannschaft ausgetauscht. Doch Wolf & Co. geloben Besserung. "Jeder weiß, dass es nur geht, wenn jeder hundert Prozent gibt", sagte der Mittelfeldmann. Der strenge Chef Kovac wird’s gerne hören. Jetzt müssen nur noch Taten folgen.