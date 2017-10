Slobodan Medojevic hat am Wochenende zum ersten Mal seit langem wieder Bundesliga-Luft geschnuppert. Jetzt hofft der Serbe auf weitere Einsätze – muss vorher aber das nächste Wehwehchen auskurieren.

Der siebte Spieltag der Fußball-Bundesliga war für Eintracht Frankfurt ein Tag der ersten Male. Da war der erste Heimsieg dieser Saison, das erste Tor von Sieben-Millionen-Euro-Stürmer Sébastien Haller aus dem Spiel heraus oder der erste Einsatz von Youngster Marc Stendera nach rund fünfmonatiger Verletzungspause. Ein anderes erstes Mal wäre dabei fast untergegangen: Das Saisondebüt von Slobodan Medojevic.

Beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart wurde der defensive Mittelfeldspieler, der den ersten Spieltag sowie die erste Runde im DFB-Pokal wegen einer Prellung verpasst hatte und anschließend fünf weitere Male nicht im Kader stand, in der 62. Spielminute für Stendera eingewechselt. Was folgte, waren 28 prall gefüllte und umkämpfte Minuten – die irre Nachspielzeit inklusive Hallers spätem Siegtreffer nicht mitgerechnet. Für Medojevic ein Anfang. Und die Grundlage für mehr.

Medojevic muss vorerst kürzer treten

"Ich bin fit, ich fühle mich richtig gut", sagt der 26-Jährige über seinen aktuellen Zustand. "Ich freue mich, dass ich mit der Mannschaft trainieren und jetzt auch endlich spielen kann." Allerdings: Am Dienstag und am Mittwoch musste Medojevic wegen muskulärer Probleme in der Wade individuell im Kraftraum trainieren oder Laufrunden drehen. Ohnehin ist seine persönliche sportliche Geschichte immer wieder von Verletzungen geprägt.

Am schlimmsten hatte es ihn zweifelsohne in der vergangenen Saison erwischt. Langwierige Knieprobleme ließen nicht einen einzigen Bundesliga-Einsatz zu, sein Comeback gab Medojevic damals im Pokalfinale Ende Mai – und das direkt in der Startelf. Fast auf den Tag genau vier Monate später stand er nun gegen Stuttgart auf dem Rasen. Und würde am liebsten sofort wieder zurück. "Jedes Spiel in diesem Stadion – vor diesem Publikum – ist ein geiles Gefühl", beschreibt er die Stimmung, mit der die Frankfurter Fans ihre Mannschaft am Samstag zum Sieg getragen haben.

Hoher Bedarf auf der Sechs

Die Eintracht kann einen wie Medojevic derzeit gut gebrauchen. Der Serbe hat in der Vergangenheit sicherlich nicht viel Spielpraxis sammeln können, für seine jüngsten Auftritte bekam er aber selten ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Zudem ist die personelle Fluktuation auf der Sechser-Position bei vielen Bundesligisten hoch, Frankfurt stellt da keine Ausnahme dar.

Gelson Fernandes musste gegen den VfB wegen eines Muskelfaserrisses aussetzen. Makoto Hasebe, der je nach Spielsystem gerne auch in der Abwehrkette mit anpackt, hat wegen Knieproblemen bereits zwei Spiele verpasst. Und Omar Mascarell ist nach einer Achillessehnen-OP gerade erst wieder ins Lauftraining eingestiegen. Medojevic weiß das natürlich alles, will aus diesem Zustand aber keinen persönlichen Vorteil schlagen.

Die Gesundheit steht ganz oben

"Klar würde ich mir wünschen, dass ich jedes Spiel spiele. Das ist mein Anspruch", sagt er. "Genauso wünsche ich mir aber auch, dass Gelson und die anderen so schnell wie möglich wieder fit sind. Letztendlich ist Fußball die zweite oder dritte Sache im Leben – Gesundheit ist viel wichtiger." Ein Satz, den der dankbare Slobodan Medojevic so ähnlich schon ein Mal nach dem Pokalfinale gesagt hat. Dieses erste Mal ist also schon ein paar Monate her.