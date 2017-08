Für einen Fan von Eintracht Frankfurt könnte ein geschmackloses Spruchband juristische Folgen haben. Ihm droht eine Anklage. Ärger gab es auch beim Spiel gegen Wolfsburg.

Rund vier Monate nach der Ausbreitung eines Hetzplakats beim Heimspiel der Frankfurter Eintracht gegen den FC Augsburg (1:1) hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen und einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch gegenüber hessenschau.de bestätigte, kümmert sich ab sofort die Staatsanwaltschaft um den Fall. Dem Eintracht-Fan droht eine Anklage wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten".

DFB-Strafe folgte prompt

Fans der Eintracht hatten aus Protest gegen Stadionverbote ein Banner mit der Aufschrift "Für jedes Stadionverbot...Bulle Tod!" ausgerollt und damit ihrem Verein einen Bärendienst erwiesen. Der Deutsche Fußball-Bund verurteilte die Eintracht wegen dieser und drei weiterer Vergehen zu einer Geldstrafe von 80.000 Euro. "Das ist abgrundtief beschämend", hatte sich Vorstand Axel Hellmann direkt nach Schlusspfiff von der Fan-Aktion distanziert.

Einer der Beteiligten, die das Banner im Stadion anbrachten, konnte inzwischen identifiziert werden. Seine Personalien wurden von den Behörden an die Eintracht weitergeleitet. Neben der strafrechtlichen Verfolgung droht ihm nun wohl auch ein Stadionverbot, eine Entscheidung darüber gibt es bislang aber noch nicht. "Das werden wir aufarbeiten, und das wird auch Konsequenzen nach sich ziehen", hatte Hellmann, der sich unmittelbar nach den Vorfällen beim Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill entschuldigte, bereits damals angekündigt.

Angriff auf Gäste-Fans

Doch damit nicht genug der polizeilichen Einträge mit Bezug zur Frankfurter Eintracht. Wie die Polizei ebenfalls am Mittwoch mitteilte, kam es im Anschluss an die Heimpremiere gegen den VfL Wolfsburg (0:1) am vergangenen Samstag zu einem gewalttätigen Angriff auf dem Parkplatz Gleisdreieck. Mehrere Täter sollen ein vermeintlich mit Gäste-Fans gefülltes Auto attackiert und dabei die Heckscheibe zerstört haben.

Der Angriff, der laut Polizei-Sprecher von mehreren Beamten vor Ort beobachtet wurde, nahm jedoch ein abruptes Ende: Nachdem die Randalierer feststellten, dass im Fahrzeug neben einem einzigen Wölfe-Fan auch Anhänger der Frankfurter Eintracht saßen, änderte sie ihre Pläne und flüchteten. Verletzt wurde niemand.

