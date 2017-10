Drei Spiele, fünf Punkte, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt hat einen zufriedenstellenden Oktober hinter sich. Für Sportdirektor Bruno Hübner keine Überraschung – und für Trainer Niko Kovac kein Grund, die Taktiktafel beiseite zu legen.

Nein, großartig analysieren wollte niemand dieses 1:1 beim FSV Mainz 05. Etwas einfältig könnte man zusammenfassen: zwei Tore, eins auf jeder Seite, und am Ende ein Ergebnis, mit dem die Beteiligten sehr gut leben konnten. Viel interessanter ist aus Sicht von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in diesen Tagen der Blick aufs große Ganze. Immerhin hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac im zu Ende gehenden Monat Oktober kein einziges Pflichtspiel verloren.

Weitere Informationen Da Costa im heimspiel! Einracht-Profi Danny da Costa ist am Montag ab 23 Uhr im heimspiel! des hr-fernsehens zu Gast. Mit Moderator Oliver Mayer spricht der Rekonvaleszent über seine geplante Rückkehr in den Kader. Ende der weiteren Informationen

2:1 in Hannover, 2:2 gegen Dortmund, nun das Remis gegen den Nachbarn vom Rhein und dazu der souveräne Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Zieht man außerdem den 2:1-Heimsieg gegen Stuttgart Ende September hinzu, kommt man auf eine Serie von fünf Partien, in denen die Frankfurter den Platz nicht als Verlierer verlassen haben. "Unser Trainer hat es gesagt: ein goldener Oktober", fasste Sportdirektor Bruno Hübner gegenüber dem hr-sport die vergangenen Wochen zusammen. "Wir haben eine kleine Serie gestartet. Darauf lässt sich aufbauen."

Europa? Hat irgendwer Europa gesagt?

Darauf aufbauen, das betonte Hübner, dürfe aber nicht mit träumen verwechselt werden. Auch nicht in solchen Momenten wie am Freitagabend, als die Eintracht nach dem Eigentor des Mainzers Stefan Bell (37. Spielminute) vorübergehend auf Tabellenrang vier gesprungen war. Dabei an den Europapokal zu denken, "das ist schon sehr weit hergeholt", wie der Sportdirektor sagte. Doch woher kommt dieser Aufschwung, der sich nach den knappen Niederlagen zu Saisonbeginn nun in konstanten Ergebnissen niederschlägt? Für Hübner geht mit dem neu formierten Kader gewissermaßen eine Rechnung auf.

"Es ist ein Vorteil, dass wir etablierte und ältere Spieler haben, die schneller zusammenwachsen als eine junge Mannschaft, die sich noch finden muss", sagte er. "Wir haben sehr viel Erfahrung auf dem Platz, das zeigt sich in vielen Momenten. Insgesamt sind wir mit dem Prozess sehr zufrieden."

Kovacs Forderungen: Torchancen und Ballsicherheit

Ganz ähnlich formuliert es Niko Kovac. Nach mittlerweile zehn Bundesliga-Partien zog der Trainer noch am späten Freitagabend in der Mainzer Arena ein erstes Zwischenfazit. "Man sieht, dass sich die Mannschaft so langsam findet, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte er. "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine sorgenfreie Saison spielen können." Komplett ohne Rotstift kam Kovac dann aber doch nicht aus. Und mit dem füllte er in Gedanken schon einmal die To-do-Liste für die kommenden Wochen aus.

Konkret fordert Kovac von seinem Team: mehr Torchancen und mehr Ballsicherheit. Daran habe es in Mainz vor allem in der zweiten Halbzeit gemangelt. "Wir müssen den Ball noch viel mehr in unseren Reihen haben und ihn zirkulieren lassen, um dem Druck auszuweichen", umschrieb der Trainer seine Vorstellung von eigenem Ballbesitz. "Ich hoffe, dass wir an Qualität gewinnen, wenn Marco Fabián und auch Omar Mascarell wieder dazukommen."

Was folgt auf den goldenen Oktober?

Bleibt abschließend nur noch eine Frage: Was folgt eigentlich auf diesen goldenen Oktober? Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hat da eine klare Meinung: "Wenn ich es jetzt bestimmen dürfte, dann natürlich ein heißer Winter."