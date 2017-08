Die Frankfurter Eintracht hat kurz vor dem Bundesligastart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Noch muss die dringend benötigte Verstärkung für die Abwehr allerdings den Medizincheck bestehen.

Der nächste Neue ist im Anflug: Die Frankfurter Eintracht hat am Dienstag auf den Engpass in der Innenverteidigung reagiert und mit Simon Falette einen weiteren zentralen Abwehrspieler präsentiert. Wie der Bundesligist via Twitter mitteilte, weilt der 25-jährige Franzose, der noch bis 2019 beim FC Metz unter Vertrag steht, bereits zum Medizincheck in Frankfurt. Die Unterschrift unter ein Arbeitspapier bei der Eintracht soll zeitnah erfolgen.

"Er ist der Spieler, den wir uns ausgeschaut haben. Es hat sich ein bisschen gezogen, aber wir haben jetzt Übereinkunft mit dem angebenden Verein gefunden", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Noch müssten zwar die letzten körperlichen Eignungstests absolviert werden. "Dann können wir ihn aber hoffentlich morgen vorstellen."

Stammspieler in Metz

Der Marktwert von Falette, der in der vergangenen Saison 35 Spiele in der französischen Ligue 1 bestritt und dabei drei Treffer erzielte, wird auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Die Eintracht wird den 1,84 Meter großen Linksfuß fest verpflichten, als Ablöse steht eine Summe von rund zwei Millionen Euro im Raum.

Mit der Verpflichtung von Falette dürften die Personalplanungen der Eintracht zumindest für die Defensiv-Abteilung abgeschlossen sein. Trainer Niko Kovac hatte in den vergangenen Wochen nach der Verletzung von Carlos Salcedo sowie den Abgängen von Michael Hector und Jesus Vallejo immer wieder eine weitere Option für die Innenverteidigung gefordert. Dieser Wunsch wurde ihm nun erfüllt.

Russ muss zittern

Falette könnte damit schon am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg sein Debüt in der Frankfurter Startelf feiern. Marco Russ, der noch immer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein scheint, müsste dann wohl auf die Bank.