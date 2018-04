Nach Carlos Salcedo und Omar Mascarell hat es jetzt auch Ante Rebic erwischt. Der Stürmer der Frankfurter Eintracht erleidet einen Muskelfaserriss und verpasst damit gleich reihenweise Topspiele.

Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Eintracht Frankfurt muss wohl im kompletten April auf Ante Rebic verzichten und damit den nächsten Ausfall eines verletzten Stammspielers verkraften. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, hat sich der kroatische Stürmer bei der 1:2-Niederlage am Sonntag in Bremen einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Voraussichtliche Ausfallzeit: vier Wochen.

Pokal-Halbfinale ohne Rebic

Rebic wird damit nicht nur die Duelle mit den direkten Konkurrenten ums europäische Geschäft TSG Hoffenheim (08.04.) und Bayer Leverkusen (14.04.) verpassen, sondern auch das Topspiel beim FC Bayern (28.04.) und das DFB-Pokal-Halbfinale auf Schalke (18.04.). Der Eintracht fehlt in der entscheidenden Phase der Saison in jedem Mannschaftsteil ein wichtiger Spieler.

Eintracht Frankfurt @Eintracht Ante Rebic hat sich bei #SVWSGE einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird voraussichtlich vier Wochen fehlen 🤕 Marco Russ hat eine starke Prellung des Spanns davongetragen. Bei ihm könnte es für #SGETSG reichen. Gute Besserung, Ante und Marco! 🍀

Innenverteidiger Carlos Salcedo brach sich in der vergangenen Woche das Schlüsselbein, für ihn ist die Saison beendet. Bei Mittelfeldspieler Omar Mascarell, der bereits seit Mitte Februar fehlt, wurde erst kürzlich ein Haarriss im Fuß diagnostiziert. Seine Rückkehr ist nicht absehbar. Neuester Patient im Frankfurter Lazarett ist Stürmer Rebic, der in dieser Saison sechs Tore erzielt und drei weitere vorbereitet hat. Seine Sprint- und Durchsetzungsstärke wird in den kommenden Wochen nur schwer zu ersetzen sein.

Hoffnung bei Russ

Vorsichtige Entwarnung gab es derweil bei Marco Russ. Der Innenverteidiger, der in Bremen ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden musste, hat sich nach Vereinsangaben den Spann "nur" geprellt. Sein Einsatz im kommenden Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Hoffenheim ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Sendung: hr-fernsehn, heimspiel! am Montag, 02.04.18, 23.10 Uhr