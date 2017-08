David Abraham macht sich trotz Stolperstarts keine Sorgen um Eintracht Frankfurt. Verbesserungspotenzial sieht er bei der Integration und dem Torabschluss. Sein Erfolgsrezept: mehr Garungszeit.

Am Schwenkgrill fehlt vielen Deutschen die nötige Ruhe. Während in Südamerika die Zubereitung eines Steaks oft einer abendfüllenden Prozession gleicht, gibt es gutes Fleisch in Frankfurt und Umgebung meist im Fastfood-Verfahren. "In Argentinien nimmt man sich Zeit, das Grillen dauert mindestens anderthalb Stunden", erzählte Eintracht-Kapitän David Abraham am Dienstag. "Hier ist alles in einer Viertelstunde vorbei. Dabei bringt die Zubereitungsdauer doch das Aroma."

Auf die Garungszeit kommt es an

Dem Entrecote aus Argentinien geht es da nicht anders als der Eintracht aus Frankfurt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat nach einem ersten Anbraten und zwei absolvierten Spieltagen noch jede Menge unfertige Stellen. Ein Punkt aus zwei Spielen, Tabellenplatz 13, nicht einen einzigen Treffer erzielt – das schmeckt weder den Fans noch den Verantwortlichen. Ein Grund zur Panik sei der Stolperstart aber nicht. "Wir müssen noch zusammenfinden und zusammenwachsen", warb Abraham um Geduld.

Vor allem die vielen Neuzugänge – sowohl in Freiburg (0:0) als auch gegen den VfL Wolfsburg (0:1) standen jeweils sechs Neuerwerbungen in der Startelf – müssen noch integriert werden. Simon Falette und Kevin-Prince Boateng sind beide erst rund zwei Wochen in Frankfurt, Jonathan De Guzman musste aufgrund einer Adduktorenzerrung länger pausieren. Die berühmten Automatismen greifen noch nicht. "Es fehlen noch Kleinigkeiten in der Abstimmung", gab Abraham zu.

Fast alle Stammspieler noch in Frankfurt

Gut erkennbar war das in der zweiten Hälfte gegen Wolfsburg. Als die Kraft bei allen Beteiligten sichtbar nachließ, blieben auch die Chancen Mangelware. Das Zusammenspiel auf links zwischen Falette und Jetro Willems, beides Neuzugänge, blieb ebenso fehlerhaft und anfällig wie das Umschaltspiel der beiden neuen zentralen Kräfte Gelson Fernandes und Jonathan De Guzman. Dem Gegentor durch Daniel Didavi (22.) waren gleich mehrere individuelle Fehler vorausgegangen.

Das sollte nicht passieren, ist angesichts des frühen Saisonzeitpunkts und des doch relativ großen Umbruchs aber nicht verwunderlich. Die Eintracht muss sich noch finden. "Es wäre natürlich gut, wenn das schnell passiert. Aber wir müssen jetzt noch nicht unruhig werden", so Abraham, für den die Länderspielpause deshalb genau richtig kommt. Zwar sind insgesamt zwölf Profis auf Reisen, aus der Startelf vom vergangenen Wochenende fehlt mit Keeper Lukas Hradecky, Makoto Hasebe, Mijat Gacinovic und Gelson Fernandes aber lediglich ein Stammspieler-Quartett. "Wir können jetzt als Team weiter an uns arbeiten."

Kommt Zeit, kommt Tor

Auf der To-Do-Liste ganz oben steht dabei der Torabschluss. 27 Mal nahm die Eintracht in den ersten beiden Bundesliga-Partien den gegnerischen Kasten unter Beschuss, nicht ein Versuch landete im Netz. "Wir wissen, dass wir da Defizite haben", so Abraham. Nach allerlei Pech mit Latte, Pfosten und guten Torhüter-Reflexen setzt der im argentinischen Chabás geborene 31-Jährige aber auch bei der Chancenverwertung auf Gelassenheit. "Das braucht ein bisschen Zeit. Dann kommen wir schon zum gewünschten Ergebnis." Alles wie beim Grillen also.