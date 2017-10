David Abraham hat einen Plan: Seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt würde er gerne verlängern, danach geht es im Flieger zurück in die Heimat. Bei den sportlichen Zielen bleibt er hingegen auf dem Boden.

Kritik an der deutschen Küche hatte David Abraham schon vor ein paar Wochen mal geäußert. Zu wenig Geduld am Schwenkgrill und fehlende Ruhe bei Barbecue-Partys waren die Haupt-Beanstandungen des Argentiniers, der sich am Mikrofon des hr-sport erneut zu den kulinarischen Vorzügen seines Heimatlandes äußerte. "Ich vermisse die Grillfeste. Das Fleisch, Freunde treffen, das Zubereiten, dieses ganze Happening." All das gebe es in Frankfurt nicht, so Abraham.

Abraham würde sofort verlängern

Deswegen frühzeitig die Flucht ergreifen will der Kapitän und Abwehrchef von Eintracht Frankfurt aber nicht. "Ich bin sehr glücklich hier, meine Familie fühlt sich pudelwohl." Trotz massiven Steak-Defizits kann sich der Vater eines kleinen Sohns sogar sehr gut vorstellen, sich noch einige Jahre mit Grüner Soße und Handkäs zufriedenzugeben. "Ich würde gerne so lange wie es geht in Frankfurt bleiben." Seinen 2019 auslaufenden Vertrag würde der 31-Jährige sofort verlängern. "Da muss aber auch die Eintracht mitreden."

Sollte Abraham seine derzeitige Form halten, ist ein Veto seines Arbeitgebers gegen ein weiteres Engagement wohl ausgeschlossen. Der ehemalige Hoffenheimer ist der absolute Chef in der Frankfurt Abwehr und in dieser Rolle nicht zu ersetzen. In dieser Spielzeit stand er in allen Bundesliga-Spielen von der ersten bis zur letzten Sekunde auf dem Platz und gewann dabei sehr gute 69 Prozent seiner Zweikämpfe. Abraham gibt immer alles und beschränkt sich nicht nur aufs Ausputzen. Seine Laufleitung mit insgesamt rund 75 Kilometern gehört zur absoluten Ligaspitze.

Ellenbogenchecks waren einmal

Seine volle Hingabe war in der Vergangenheit ab und an jedoch Stärke und Schwäche zugleich. Vor allem in der abgelaufenen Saison wandelte Abraham oft am Rande des Platzverweises. Sein viel diskutierter, aber nicht geahndeter Ellenbogencheck gegen Hoffenheims Sandro Wagner hätte in den Zeiten des Videobeweises wohl eine langfristige Sperre nach sich gezogen. Der Ruf von Abraham, außerhalb des Platzes ein ausgeglichener und freundlicher Zeitgenosse, litt gewaltig. "Ich habe mich da selbst kritisch gesehen, das war unverantwortlich."

Und da Selbstkritik bekanntlich der erste Schritt auf dem Weg der Besserung ist, zeigt sich der Innenverteidiger inzwischen geläutert. In der ersten Runde im Pokal flog er zwar wegen einer Notbremse vom Platz, in der Bundesliga musste er in 630 Spielminuten aber erst ein einziges Mal zu unfairen Mitteln greifen. Ein vorbildlicher Wert, der verdeutlicht, dass Abraham sich inzwischen auch auf dem Platz wie ein Kapitän verhält. "Ich versuche, der Mannschaft zu helfen und übernehme Verantwortung." Während des Spiels macht er das mit klaren Anweisungen, in der Kabine wählt er sanftere Töne. "Ich bin keiner, der auf den Tisch haut und sagt: Ruhe jetzt."

Die Steaks locken Abraham zurück

Markige Worte und Brandreden sind nicht das Ding von Abraham, zumindest in der Denkweise kommt er seinem Coach Niko Kovac aber schon sehr nahe. Vor allem bei der Formulierung seiner Saisonziele bedient er sich schönsten Trainer-Kauderwelschs. "Wir brauchen so schnell wie möglich 40 Punkte, über alles weitere reden wir erst danach." Eine Kampfansage hört sich definitiv anders an. Selbst für die kommenden Jahre lässt er sich keine Träumereien entlocken.

Nur in der Zeit nach der aktiven Laufbahn darf es dann gerne wieder ein bisschen mehr sein. "Wenn die Karriere zu Ende ist, will ich auf jeden Fall wieder nach Argentinien", so Abraham. "Zur Familie, zu den Freunden." Und natürlich zu den Grillpartys mit den saftigen Steaks.