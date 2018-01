Der "Fußballgott" will noch nicht in Rente: Alexander Meier steht bei der Frankfurter Eintracht wieder auf dem Trainingsplatz und schmiedet Comeback-Pläne. Auch über das Saisonende hinaus soll es weitergehen.

Es sind die kleinen Dinge, die aus dem "Langen" derzeit wieder einen Kurzen machen. "Es ist ganz normal, dass man sich freut wie ein kleines Kind", berichtet Alexander Meier am Dienstag von seinen ersten Gehversuchen auf dem Trainingsplatz der Frankfurter Eintracht. Laufen, Gymnastik, Kraftübungen und hin und wieder auch schon mal vorsichtig gegen den Ball treten. "Das habe ich ein paar Monate nicht machen können", sagt Meier.

Die kindliche Begeisterung des mittlerweile 35-Jährigen ist verständlich. Beim verlorenen DFB-Pokalfinale absolvierte Meier am 27. Mai vergangenen Jahres sein bisher letztes Spiel für die Eintracht. Es folgten insgesamt drei Fuß-Operationen, viele Schmerzen, noch mehr Reha und die bange Frage, ob der Angreifer seine Fußballschuhe überhaupt noch einmal wird schnüren können. Wird er. Seit dem vergangenen Wochenende ist Meier offiziell gesundgeschrieben.

Keine einmalige Angelegenheit

"Es geht mir gut. Ich probiere, so schnell wie möglich fit zu werden und hoffe, dass ich schmerzfrei bleibe und irgendwann dazustoßen kann", sagt der Kapitän des Bundesligisten. Meiers nächste Etappe auf seinem Weg zurück heißt Mannschaftstraining. Noch sei die Belastung ein wenig ungewohnt und anstrengend, meint er nach seinen ersten individuellen Einheiten. Zudem müsse er den lädierten Fuß genau beobachten und an seiner Ausdauer arbeiten. "Wenn das alles gegeben ist, dann steige ich ein", kündigt Meier an. Wann genau, sei eine Frage weniger Wochen.

An Ehrgeiz fehlt es dem norddeutschen Wahl-Hessen auch nach über 13 Jahren, 378 Pflichtspielen und 136 Toren für seine Eintracht nicht. Der in Frankfurt als "Fußballgott" verehrte Stürmer will definitiv noch in dieser Spielzeit auf den ihm heiligen Rasen zurückkehren. Und das beileibe nicht bloß für eine letzte Huldigung. "Wenn es nur für ein Mal wäre, würde ich mir das nicht alles antun", betont Meier, "ich will natürlich noch so viel wie möglich spielen, wenn es gesundheitlich geht."

Vertragsverlängerung möglich

Inwiefern Meier in das lauf- und kraftintensive Spiel unter Trainer Niko Kovac integriert werden könnte, steht freilich auf einem anderen Blatt. Schließlich machten es seine Teamkameraden als aktueller Tabellenvierter "überragend", wie der verhinderte Captain konstatierte. Klar ist aber auch: Der "Fußballgott" will noch nicht in Rente.

Eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags scheint für Meier offenbar durchaus denkbar. Angesprochen auf ein mögliches Engagement in seinem Stamm-Urlaubsland USA meinte er vielsagend: "Mit dann 37 wird es ein bisschen eng." 37 - das wäre in zwei Jahren. Der "Lange", der in Frankfurt ohnehin einen Anschlussvertrag nach seiner aktiven Laufbahn besitzt, plant also schon wieder in größeren Dimensionen. Doch jetzt sind erst mal die kleinen Schritte dran.