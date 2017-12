Schalke trifft in Nachspielzeit

Eintracht Frankfurt hat gegen Schalke 04 am Samstag 94 Minuten wie der Sieger ausgesehen. Dann traf Naldo für die Gäste und riss die Frankfurter jäh aus dem Traum, auf einem Europa-Pokal-Platz zu überwintern.

Die Frankfurter Eintracht ist gegen Schalke 04 am Samstag nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Dabei hatte das Team von Trainer Niko Kovac bis zur fünften Minute der Nachspielzeit geführt, dann traf Naldo zum 2:2-Ausgleich. Bis dahin hatte es aber lange nach einem Sieg für die Eintracht ausgesehen.

Luka Jovic hatte die Frankfurter nur 63 Sekunden nach Anpfiff in Führung gebracht (2.). Mit einem sehenswerten Hackentrick erhöhte Sebastien Haller zum 2:0 (62.). Breel Embolo gelang zunächst der Anschlusstreffer für die Schalker (82.). Naldo traf dann zum Ausgleich und damit mitten ins Herz der Frankfurter.

Frühe Führung

Die Eintracht war vor 50.600 Zuschauern schon früh Jovic in Führung gegangen, überließ dann aber erst einmal den Schalkern das Spiel. Anfangs wussten die damit noch nicht viel anzufangen, da die Eintracht mit ihrer Zweikampfstärke und guter Abwehrarbeit keine gefährlichen Aktionen der Gäste zuließ. Zum Ende der ersten Halbzeit erhöhten die Knappen aber den Druck. Amine Harit vergab in der 36. Minute eine erste klare Chance. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte entschärfte Eintracht-Keeper Lukas Hradecky mit einer Glanzparade einen Schuss von Alessandro Schöpf.

Die Eintracht hingegen brachte in dieser Phase offensiv nur noch wenig zustande. Nach einer halben Stunde sah Jetro Willems für eine Schwalbe die Gelbe Karte. Ante Rebic war über diese Entscheidung so erbost, dass er sich nur eine Minute später ein Frustfoul gegen Maximilian Meyer leistete und mit Gelb noch gut bedient war. Der Kroate wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt.

Späte Rache

Die Schalker drängten nun auf eigene Treffer - und schlugen schließlich auch zu. Anschlusstor Embolo, Schusschance Daniel Caligiuri (85.) und Ausgleich Naldo in der Nachspielzeit. Die Eintracht überwintert in der ersten Hälfte der Tabelle.