Mit Ante Rebic kommt einer der besten Eintracht-Spieler der vergangenen Saison überraschend nach Frankfurt zurück. Der Kroate ist aggressiv, schnell und hat Zug zum Tor. Nur in einem Bereich ist er keine Bank – und genau da hat die Eintracht derzeit Probleme.

Es war ein kleiner Paukenschlag, als die Eintracht im Juni den Abgang von Ante Rebic bekannt gab. Immerhin war der kroatische Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit eine der Stützen der Frankfurter Offensive. Ein aggressiver, physisch präsenter Flügelstürmer, mit viel Zug zum Tor. Und ein Statistikmonster, das die Frankfurter Mannschaft in Sprints und Torschussbeteiligungen sowie geführten Zweikämpfen und Fouls anführte. Dazu kam als Sahnehäubchen eine bockstarke Leistung inklusive Tor im DFB-Pokalfinale.

Doch all diese Argumente reichten am Ende nicht, auch aus finanziellen Gründen, wie Frankfurts Coach Niko Kovac später in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau bestätigte. "Wenn wir ihn komplett hätten kaufen wollen, hätten wir fünf Millionen Euro bezahlen müssen." Das habe man abgewogen und sich gegen Rebic entschieden.

Weiterer Leihvertrag

Die Tür, so schien es, war zu. Jetzt, am letzten Tag der Transferperiode, ging sie plötzlich wieder auf. Die Eintracht griff zu. Und Rebic ist plötzlich wieder da. Ein weiteres Jahr Leihvertrag inklusive Kaufoption handelten die Frankfurter mit dem AC Florenz aus. Eine glückliche Fügung in letzter Sekunde, wie Trainer Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic unisono bestätigten. "Kurz vor Ende der Transferperiode hat sich nun die Möglichkeit zu einem für uns lukrativen Geschäft ergeben, die wir ergreifen konnten."

Klar ist: Mit Rebic bekommen die Frankfurter einen Spieler, der eine besondere individuelle Klasse hat. Außer vielleicht Marco Fabian kann kein anderer Eintracht-Profi alleine solche Lücken reißen und für so viel Torgefahr sorgen. Andererseits ist Rebic im Gegensatz zum stets lächelnden Mexikaner kein ganz pflegeleichter Spieler. Bei früheren Stationen eckte er gerne an, manchmal lässt er sich hängen. Wie es Kovac in der Frankfurter Rundschau so schön sagte: "Manchmal war Ante so, dass er im Training alles überrannt hat. Manchmal haben sich die Journalisten, die draußen standen, mehr bewegt."

Tore schießen – daran haperte es

Jetzt hat Rebic ein weiteres Jahr Zeit, sich für einen langfristigen Kontrakt zu bewerben: Entscheidend wird sein, ob Kovac das spezielle Verhältnis zu seinem Landsmann aufrecht erhalten kann. Der Frankfurter Coach hatte Rebic sowohl in der kroatischen U21 als auch in der Nationalmannschaft betreut und an den Main gelotst. Kovac nennt ihn gerne seinen "Ziehsohn", er weiß aber auch um seine Fehler: "Ante muss das eine oder andere lernen - dabei werden wir ihn unterstützen."

Bei all der Vorfreude auf die Rückkehr sollten die Frankfurter Anhänger aber eines nicht vergessen: Das dringlichste Problem der Eintracht – das Toreschießen – war bisher nicht Rebic' Stärke. Pech, Ungeschick oder Aluminium: In der Vorsaison war der Angreifer zwar immer gefährlich, aber in der Liga nur zwei Mal erfolgreich. Nach den ersten beiden Partien der Frankfurter in der neuen Saison, dürfte das einigen Beobachtern bekannt vorkommen.

