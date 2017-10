zum Artikel "Neues Bölle" bis Ende 2020 : Stadionumbau in Darmstadt kostet 28,5 Millionen Euro

Darmstadt: Das Böllenfalltor-Stadion in Darmstadt ist in die Jahre gekommen. Nun liegt ein Konzept für den dringend benötigten Umbau vor. Demnach finden übergangsweise deutlich weniger Zuschauer am "Bölle" Platz. [mehr]