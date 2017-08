Ante Rebic ist zurück in Frankfurt.

Ante Rebic ist zurück in Frankfurt. Bild © Imago

Ante Rebic trägt auch in der laufenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt. Der 23 Jahre alte Stürmer wird erneut ausgeliehen und erhält eine ungewöhnliche Rückkennummer.

Nun also doch: Ante Rebic kehrt kurz vor Ende der Transferperiode zu Eintracht Frankfurt zurück. Wie der hessische Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der 23 Jahre alte Angreifer erneut für ein Jahr vom AC Florenz ausgeliehen. Wie schon im Vorjahr sicherte sich die Eintracht eine Kaufoption.

Erst soll er weg, jetzt ist er wieder da

Nachdem sich die Frankfurter Verantwortlichen nach Ablauf der vergangenen Saison gegen eine weitere Verpflichtung des Kroaten entschieden hatten, folgte nun die Wende. "Es hat sich die Möglichkeit zu einem für uns lukrativen Geschäft ergeben, die wir ergreifen konnten", sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Weitere Informationen Rebic-Debüt im heimspiel! Ante Rebic könnte schon am Freitag beim Testspiel gegen eine Marbuger Auswahl sein Comeback im Trikot der Frankfurter Eintracht feiern. Die Highlihts der Partie sehen sie im hr-heimspiel am Samstag ab 17.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Rebic, der die für einen Stürmer gewöhnungsbedürftige Rückennummer vier erhält, hatte bereits im vergangenen Jahr leihweise das Trikot der Eintracht getragen und dabei nicht nur durch sein Tor im Pokalfinale auf sich aufmerksam gemacht. Trotz guter Leistungen ließ die Eintracht die Kaufoption auf den charakterlich wohl nicht immer einfachen Kroaten jedoch verstreichen. Die Ablöse-Forderung von fünf Millionen Euro war den Hessen zu hoch.

Eintracht macht das Dutzend voll

Nun, am letzten Tag des Transferfensters, ist der Eintracht offenbar ein Schnäppchen gelungen. "Es hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Ante zu verpflichten", sagte Trainer Niko Kovac, der sich über eine weitere Alternative in der Offensive freuen kann. "Ohne Frage: Mit ihm gewinnen wir Geschwindigkeit und Unberechenbarkeit in unserem Spiel hinzu." Rebic ist der insgesamt zwölfte Neuzugang der Eintracht.

Weitere Informationen Transfer-Ticker Alle Entwicklungen auf dem Transfermarkt können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen. Ende der weiteren Informationen

Da der Vertrag von Rebic in Florenz ursprünglich im nächsten Sommer ausgelaufen und eine Leihe damit unmöglich wäre, muss der Kroate sein Arbeitspapier bei der Fiorentina wohl verlängert haben. Eine Bestäigung dieser Variante gibt es bislang aber nicht.

Eintracht Frankfurt @Eintracht Die Eintracht beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Ante #Rebic . Mehr Infos folgen im Laufe des Tages ✌️ #SGE

Um den Deal

Sendung: hr-iNFO, 31.8.2017, 10 Uhr