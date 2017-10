Eintracht Frankfurt zählt zu den großen Gewinnern des Spieltags in der Bundesliga. Erneut konnten sich die Hessen auf ihr ungleiches Sturmduo verlassen - auch wenn Trainer Kovac beileibe nicht zufrieden war.

Am Montagmorgen konnten sich die Spieler der Eintracht guten Gewissens noch einmal im Bett umdrehen. Zum Vereinsgelände dürfte es jedenfalls kaum jemanden gezogen haben. Niko Kovac hatte seiner Mannschaft nach dem starken Auftritt beim 2:1 in Hannover gleich zwei freie Tage gewährt. Positiver Nebeneffekt: So konnte der Cheftrainer am Sonntag in Ruhe seinen 46. Geburtstag genießen und mit ein, zwei Gläschen Wein auf sich und den Sieg bei den 96ern anstoßen.

Mit nun 13 Punkten aus acht Spielen sind die Frankfurter so etwas wie "The Best of the Rest" in der Bundesliga. Erfolgreicher stehen aktuell nur die üblichen Verdächtigen an der Spitze sowie Gladbach und die punktgleichen Schalker da. Das führt innerhalb des Teams zu einer gewissen Genugtuung. "Bei uns war ja vor dem Spiel eine Stimmung, als ob wir im Abstiegskampf sind“, sagte Marco Russ, wohlwissend, dass zwischen Himmel und Hölle in der Frankfurter Wahrnehmung oftmals kaum ein Blatt Papier passt. "So ein Spiel ist dann Balsam auf die Seele."

Kovac pikst Siegtorschütze Rebic

Die Gefahr, weder ins eine noch ins andere Extrem abzugleiten, besteht bei Trainer Kovac nicht. Ganz nüchtern bilanzierte der Kroate, sein Team habe verdient und mit dem nötigen Quäntchen Glück die Punkte eingefahren. Siegtorschütze Ante Rebic handelte sich gar noch einen Tadel von seinem Landsmann ein. "Ich bin schon der Meinung, dass er das über 90 Minuten besser machen kann und besser machen muss", bewertete Kovac die Leistung von Rebic. "Ich bin nur zum Teil zufrieden."

Nicht einverstanden war Kovac insbesondere mit der Rückwärtsbewegung der Leihgabe des AC Florenz. Auf der anderen Seite des Spielfelds lässt Rebic derzeit allerdings wenige Wünsche offen. Dreimal traf der 24-Jährige in sechs Spielen, dazu klappt das Zusammenspiel mit Séabastien Haller immer besser.

Das Duo ergänzte sich zuletzt prima im Angriff des Bundesligisten: Hier Haller, der 1,90-Meter-Fixpunkt im Sturmzentrum, und dort Rebic, der mit viel Dampf und stets mit einem Schuss Unberechenbarkeit aus der Tiefe kommt. "Beide waren an den Toren beteiligt. Das stimmt mich positiv für die nächsten Wochen", sagte auch Sportvorstand Fredi Bobic.

Ante Rebic (Mitte) traf in Hannover zum Last-Minute-Sieg der Hessen. Bild © Imago

Haller glänzt als Arbeiter und Artist

Gerade Haller täte man jedoch Unrecht, würde man seinen Wert für die Eintracht nur an Toren bemessen. Der Franzose macht genau das, was Kovac von ihm erwartet: Er hält das Spiel lang, bindet mit seinem Körper mehrere Gegenspieler und legt die Bälle auf die nachrückenden Spieler ab. Exemplarisch der späte Siegtreffer, der zeigte, wie simpel Fußball sein kann: Langer Abschlag Hradecky, Haller macht sich breit, lässt den Ball von der Brust abtropfen und Rebic vollstreckt per Direktabnahme.

Nicht nur als Wandspieler hat Haller seinen Wert. Das dürfte auch den größten Kritikern bei seinem artistischen Seitfallzieher-Tor gegen Stuttgart aufgefallen sein. Damals Last-Minute-Torschütze, war Haller in Hannover als Frühstarter unterwegs. In der 10. Minute lauerte er auf Höhe der gegnerischen Abwehrkette, bekam den Ball von Marius Wolf serviert und chippte ihn lässig über Philipp Tschauner hinweg. Ein Tor, eine Vorbereitung: Dieser Arbeitsnachweis konnte sich sehen lassen.

Selbstvertrauen fürs Topspiel getankt

Ausgeruht starten Haller und Co. ab Dienstag die Vorbereitung auf den Knaller gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am kommenden Samstag (15.30 Uhr). Wohlwissend, dass man in Heimspielen gegen den BVB traditionell gut aussieht: Die vergangenen drei Duelle am Main gingen jeweils an die Eintracht. "Das wird richtig spannend", freut sich Sportvorstand Bobic auf den Vergleich mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. "Wir haben das Spiel in Hannover in der zweiten Hälfte komplett bestimmt und können Selbstvertrauen mitnehmen."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am montag, 16.10.2017, 23.00 Uhr