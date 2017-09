Weil er sich beim Confed-Cup verletzt hatte, wartet Neuzugang Carlos Salcedo noch immer auf seinen ersten Einsatz im Eintracht-Dress. Dank des Spezialtrainings mit einem Physiotherapeuten aus Costa Rica soll es nun aber endlich soweit sein.

Carlos Salcedo ist auf Nummer sicher gegangen. Nach seiner Schultereckgelenkssprengung im Confed-Cup hat der Innenverteidiger äußert penibel auf seine vollständige Genesung hingearbeitet. Neben den Physio-Einheiten mit den Therapeuten der Eintracht hat Salcedo noch einige Extraschichten mit Erick Rodriguez, dem Physio seines Vertrauens aus Costa Rica, eingelegt. "Das hat so ausgesehen: Wir standen auf dem Platz – gerne an freien Tagen – und haben Situationen simuliert. Da ist er in die Rolle des Stürmers geschlüpft und wir haben Spielsituationen nachgeahmt. Damit ich die Ängste abbaue", erklärte der Mexikaner in einer Presserunde am Dienstag. "Das war körperlich eine Hilfe, aber eben auch vom Kopf her."

Erickfisio @erick_punta Termina mi aventura en 🇩🇪, junto a este gran Futbolista y amig @Csalcedojr jr.Fue un gran honor ser parte de su proceso de recuperación bicho.

Wir gut das funktioniert hat, sollen die Frankfurter Fans schon möglichst bald selbst entscheiden können. "Die Spezialisten haben grünes Licht gegeben. Ich kann wieder spielen", kündigte Salcedo freudestrahlend an. Wann es soweit sein wird, ob vielleicht schon am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach, das kann der Verteidiger freilich nicht genau einschätzen. "Die Entscheidung liegt beim Trainer", sagte der Mexikaner und fügte artig an, dass er jegliche Entscheidung von Niko Kovac akzeptieren und respektieren werde. Immerhin wolle Kovac nur "das Beste für die Mannschaft".

Über Umwege nach Deutschland

Persönlich brennt der 23-Jährige, der den Spitznamen "El Titán" trägt, auf sein Bundesliga-Debüt. Schon 2015 hätten zwei deutsche Clubs Interesse an ihm gehabt, "aber mein voriger Club in Mexiko hat die Freigabe verweigert und ich musste warten." Also ging es für Salcedo 2016 zunächst nach Italien. Beim AC Florenz habe er zwar viel gelernt, den Wunsch, irgendwann einmal in der Bundesliga zu spielen, hegte er aber weiter. Letztlich war es Eintracht-Mittelfeldspieler und Nationalmannschaftskollege Marco Fabián, der ihm den Wechsel an den Main schmackhaft gemacht hat. "Gerade als das Interesse konkreter wurde, das war in der Vorbereitung mit der Nationalmannschaft auf den Confed-Cup, hat er nur Gutes über die Eintracht und Frankfurt erzählt", so Salcedo.

Unter Niko Kovac war der Mexikaner eigentlich neben David Abraham fest für die Innenverteidigung eingeplant. Nach Salcedos Verletzung verpflichteten die Hessen mit dem Franzosen Simon Falette aber einen weiteren Konkurrenten. Mit dem wird sich Salcedo nun um einen Stammplatz streiten müssen. Oder? "In Florenz und in der Nationalmannschaft habe ich auch als rechter Verteidiger gespielt. Ganz früher habe ich in der Olympia-Auswahl sogar als Sechser vor der Abwehr gespielt", zeigte Salcedo Alternativen auf. Er spiele da, wo ihn der Trainer aufstellt. Hauptsache er darf endlich Bundesliga spielen.