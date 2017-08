Eintracht Frankfurt ist auch gegen Wolfsburg im Aluminium-Pech und erstmals Leidtragender des technischen Adlerauges. Zumindest langweilig war es aber nie. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht kassiert bei der Heimpremiere in der neuen Saison eine unnötige 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Wie schon in Freiburg will der Ball einfach nicht ins gegnerische Tor, dieses Mal kann allerdings auch der Videobeweis nicht mehr helfen. Ganz im Gegenteil.

Der Zirkus ist in der Stadt

Sollte es jemanden geben, der am Samstag zum ersten Mal im Frankfurter Stadion war, so kann man getrost sagen: Er oder sie wird wiederkommen. Vor allem in der ersten Halbzeit kamen Freunde von Fußball-Spektakel dank einer hochmotivierten und nicht immer seriös wirkenden Eintracht voll auf ihre Kosten. Es gab Fallrückzieher zu sehen, geglückte und misslungene Kabinettstückchen, gleich zwei Aluminiumtreffer, knallhart geführte Zweikämpfe und jede Menge Fouls. Kreativität gemischt mit Aggressivität – eine explosive Mischung, die Spaß machte.

Die Chancenverwertung bleibt mangelhaft

Zum ganz großen Knall kam es jedoch erneut nicht. Wie schon beim 0:0 in Freiburg ließ die Eintracht gleich reihenweise beste Einschuss-Möglichkeiten liegen und vergaß, sich selbst zu belohnen. Sébastien Haller scheiterte am Innenpfosten (21.), Mijat Gacinovic an der Latte (45.+1), die restlichen zehn Torschüsse flogen am Kasten vorbei oder in die Arme von Wölfe-Keeper Koen Casteels. "Wir hatten sieben glasklare Chancen", bemängelte Eintracht-Trainer Niko Kovac die fehlende Kaltschnäuzigkeit seiner Schützlinge. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber das ist ärgerlich."

Der Videobeweis kann auch anders

Und wenn es einmal nicht läuft, stellt sich auch noch die moderne Technik in den Weg. Eine Woche nach dem zu Recht zurückgepfiffenen Tor des Freiburgers Tim Kleindienst, blieb dieses Mal der Eintracht das Jubeln im Halse stecken. Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte nach einem Foul im Strafraum an Boateng (29.) auf den Punkt gezeigt und damit das Vergehen des Wolfsburger Verteidigers Ignacio Camacho vollkommen richtig bewertet. Doof für die Eintracht: Boateng kam aus Abseitsposition, dem Video-Assistenten war das im Gegensatz zum Schiedsrichter-Assistenten nicht entgangen. Folge: kein Elfmeter, kein Ausgleich. Ein Adlerauge, das den Wölfen hilft. Auch so etwas gibt es mittlerweile.

Boateng schon jetzt der Boss

Etwas, das es schon etwas länger gibt, sind polyvalente Fußballer. Also Spieler, die quasi alles können. Ein Musterbeispiel dieser besonderen Spezies ist Kevin-Prince Boateng. Der 30-Jährige begann gegen Wolfsburg als zweiter Stürmer neben Haller und fungierte als Anspielstation, nach 65 Minuten übernahm er dann den Part des einzigen Sechsers und verteilte Bälle. Beide Aufgaben erledigte er zufriedenstellend, in Topform präsentierte sich der Lieblingsschüler von Coach Kovac freilich noch nicht. Was aber schon jetzt auffällt: Boateng ist bereits nach einer Woche in Frankfurt der Boss auf dem Platz und absoluter Fixpunkt seiner Mitspieler. In brenzligen Situationen zeigt er sich und wird gesucht. Boateng ist ein Leader, der jetzt erst einmal Aufbauarbeit verrichten muss.

Stimmungskiller zweite Halbzeit

Denn so stark die ersten 45 Minuten waren, so stark war auch der Kontrast zum zweiten Durchgang. Je länger das Spiel dauerte, desto weniger gelang der Eintracht. Trotz Mammut-Trainingseinheiten und bester Fitnesswerte ging den Spielern schlicht und einfach irgendwann die Puste aus. "Am Ende waren wir etwas müde", gab selbst Dauerläufer Makoto Hasebe zu. Große Chancen erspielte sich die Eintracht nach der Pause nicht mehr, mit zunehmender Ungenauigkeit wuchs auch die Unruhe auf den Rängen. Es kam sogar zu vereinzelten Pfiffen. "Ich bin sauer und angepisst", kommentierte Boateng seine Start- und Heimpremiere bei der Eintracht. Die gute Laune ist erst einmal dahin.

