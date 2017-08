Der eine musste weg, der andere soll kommen: Eintracht Frankfurts Marco Fabián wird sich in den USA einer OP unterziehen müssen. Dafür hat sich Kevin-Prince Boateng auf den Weg nach Hessen gemacht.

Was Trainer Niko Kovac bereits am Mittwoch angedeutet hatte, ist seit Donnerstag offizielle Gewissheit: Eintracht Frankfurts Offensivspieler Marco Fabián muss operiert werden. Die anhaltenden Probleme an seiner Lendenwirbelsäule zwangen ihn und die medizinische Abteilung zu einem Abbruch der konservativen Behandlung, die nicht den gewünschten Erfolg erzielt hatte.

Weitere Informationen heimspiel! ist wieder da In der Bundesliga rollt der Ball wieder und auch das heimspiel! ist zurück aus der Sommerpause. Ab Samstag dreht sich im hr-fernsehen immer um 17.15 Uhr alles um den hessischen Fußball. Am Sonntag (21. 45 Uhr) widmen sich die sportschau und heimspiel! bundesliga dem heimischen Spitzenfußball. Und am Montag (diese Woche um 23 Uhr) gibt es Interviews und Analysen aus der Welt des Sports. Ende der weiteren Informationen

Der operative Eingriff erfolgt am Samstag in Houston in Texas, Fabián ist bereits in die Vereinigten Staaten geflogen. Dort begibt er sich in die Hände von Michael Dittmar. Der mexikanische Nationalspieler vertraut dem Rückenspezialisten, bei dem sich schon andere Profi-Fußballer unters Messer gelegt haben.

Fabián wird drei Monate fehlen

Durch die OP und die anschließende Reha in Frankfurt wird Fabián der Eintracht nun definitiv die komplette Hinrunde der am Wochenende beginnenden Bundesliga-Saison fehlen. "Wir gehen von einer Ausfallzeit von drei Monaten aus", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Das tut uns natürlich weh. Wir hoffen, dass er im Januar wieder voll dabei ist."

Bis dahin soll Kevin-Prince Boateng Fabiáns Platz in der Frankfurter Offensive übernehmen. In trockenen Tüchern ist der Transfer, der sich bereits seit Mittwoch andeutet, aber noch nicht. "Er begibt sich auf den Weg nach Frankfurt", sagte Bobic über Boateng. "Für uns ist er super spannend, wir möchten ihn sehr gerne verpflichten."

Boateng soll Leadertyp sein

Die Eintracht sei schon länger daran interessiert, den 30-Jährigen, der auch abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen sorgte, an den Main zu holen. Bevor der Transfer aber über die Bühne gehen kann, stehen laut Bobic noch der Medizincheck und Vertragsgespräche auf dem Programm. "Wir haben keinen Zeitdruck", sagte der Sportvorstand – und schob hinterher: "Kevin ist ein Spieler, der ein Leadertyp sein kann – und auch sein wird."

Sendung: hr1, 17.08.2017, 14.45 Uhr