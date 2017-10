Herkulesaufgabe in Hannover: Eintracht Frankfurt will den 96ern am Samstag als erstes Team einen Gegentreffer einschenken. Beim Gastspiel der Hessen beim Überraschungsteam der Liga droht jedoch das Duell der Ballermänner auszufallen. Der Faktencheck.

Wer hätte gedacht, dass Hannover 96 nach einem knappen Viertel der Bundesliga-Saison von Tabellenplatz 5 grüßt? Die Niedersachsen überraschen als Aufsteiger unter anderem mit Siegen gegen Schalke und Hamburg – und geht entsprechend als leichter Favorit ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr). Worauf es ankommt, lesen Sie im Angeberwissen.

Aufsteiger Hannover mit dem Blitzstart

Mit derzeit 12 Punkten hat Hannover ganze 10 Zähler mehr auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Abstiegssaison vor zwei Jahren. Das reicht derzeit für einen hervorragenden 5. Platz in der Tabelle. Doch auch der Saisonstart der Eintracht kann sich mit 10 Punkten absolut sehen lassen. Sollte es mit dem Auswärtssieg klappen, würde die Elf von Trainer Niko Kovac Hannover in der Tabelle einkassieren.

Rehhakles wäre stolz auf Hannovers Festung

Blöderweise gleicht die Hannoversche Arena zurzeit einer uneinnehmbaren Festung. Unter Chefcoach Breitenreiter sind die 96er nicht nur in 8 Heimspielen ungeschlagen, sie fingen in diesem Zeitraum noch nicht mal ein mickriges Gegentor. Auf die Bilanz in dieser Zeit wäre selbst das griechische Europameister-Team von 2004 mächtig stolz: 5 Mal gewann Hannover 1:0, zweimal 2:0 und nur einmal – beim 0:0 gegen Köln – wurden Punkte abgegeben.

Eintracht nimmt sich ein Beispiel an Frankfurt

Die letzte Mannschaft, die in Hannover gewinnen konnte, war: Eintracht Frankfurt. Vor gut acht Monaten war das, im Achtelfinale des DFB-Pokals. Lukas Hradecky sicherte den 2:1-Erfolg der Hessen mit einem parierten Elfmeter in der Nachspielzeit und ebnete den Adlern den Weg ins Pokalfinale nach Berlin. Gute Erinnerungen!

Haller: Auf rotzfrech folgt Rotznase

Der Spinnenmann aus Finnland soll den Laden dicht halten, vorne bauen die Frankfurter spätestens seit seiner Seitfallzieher-Traumtor-Dublette gegen Stuttgart und im Freundschaftsspiel gegen Lehnerz auf Sébastien Haller. Der Franzose droht in Hannover allerdings wegen einer Erkältung auszufallen. An mehr als leichtes Lauftraining war bis Freitag nicht zu denken, eine Entscheidung dürfte kurz vor Anpfiff fallen.

Vorsicht vor Super-Harnik!

Der Haller von Hannover heißt Harnik. Martin Harnik. Der Ösi-Deutsche war in seiner Vergangenheit nicht unbedingt als Scharfschütze berüchtigt, startet aber in dieser Saison so richtig durch. 5 der bisherigen 7 Saisontore für Hannover gehen auf das Konto des 30-Jährigen. Harnik zeichnet sich für 71 Prozent der Treffer seines Teams verantwortlich. Diese Quote sucht ligaweit ihresgleichen. Kein Aubameyang, kein Lewandowski, kein Werner oder Finnbogason kommt auf über 50 Prozent.

Grund zum Feiern?

Sollten die Frankfurter Spieler einen weiteren Grund suchen, sich am Samstag voll reinzuhauen, empfiehlt sich ein Blick auf den Kalender: Der Trainer feiert einen Tag nach dem Spiel, am Sonntag, seinen 46. Geburtstag. Ein Siegerlächeln würde Niko Kovac an seinem Ehrentag sicherlich gut zu Gesicht stehen!

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 14.10.2017, 17.15 Uhr