Mehr Nachwuchs im Stadion und keine Gewalt mehr? Eintracht-Präsident Peter Fischer kämpft für günstige Sitzplätze und hat keine Lust auf Schlägereien und Randale.

Peter Fischer ist seit 17 Jahren Präsident von Eintracht Frankfurt und hat einige schwere Zeiten erlebt. Auch wenn der Saisonstart nicht optimal verlief, ist es bei den Frankfurtern verhältnismäßig ruhig geblieben – in der Führungsetage und auf den Rängen. Ein positiver und erwähnenswerter Aspekt bei der Eintracht, da der Anhang in der Vergangenheit häufiger negativ aufgefallen ist.

Die Szene aber hält sich zurück, obwohl aktuell zahlreiche Fangruppen dem DFB den Krieg erklärt haben. Fischer lobt in diesem Zusammenhang die Entscheidung des DFB, in Zukunft auf Kollektivbestrafung zu verzichten, fordert ferner in der Bewertung über Problemfans eine klare Trennung und wünscht sich mehr Fan-Nachwuchs im Stadion.

Das sagte Fischer über…

… günstigere Stadionpreise:

"Ich kämpfe dafür, dass Sitzplätze für 10, 12 oder 14 Euro pro Stück verkauft werden. Wir brauchen sozialverträgliche Preise. Elf- und Zwölfjährige sollen ins Stadion gehen können und, so wie ich selbst, mit der Kultur groß werden. Günstiger Sitzplatz, eine Wurst und Cola in der Hand. Allerdings ist das in Deutschland nicht durchsetzbar, das weiß ich."

… sogenannte Problemfans:

"Man muss ganz klar unterscheiden zwischen Gewalttätern und Fans, die Pyro zünden. Beides ist zwar verboten, aber es gibt bei Pyrotechnik durchaus die Frage: Kann das in irgendeiner Form funktionieren? Aber Gewalt rund um und im Stadion geht gar nicht!"

… Kommunikation mit dem Anhang:

"Es gibt in der Spitze Dinge, die wir verändern müssen. Alle Vereine haben unterschiedliche Konzepte. Bei uns in Frankfurt ist die Dialogfähigkeit, die wir haben, aber in Ordnung. Wir mussten letzte Saison rund 100.000 Euro Strafe zahlen, weil wir Vortäter hatten. Insgesamt ist bei uns nur ganz wenig passiert."

… Erwartungshaltung an die Mannschaft:

"Wir haben eine ziemlich gute Truppe und in der Führungsetage Fußballkompetenz, wie ich sie in dieser Form noch nie erlebt habe. Da ist vieles zusammengewachsen. Natürlich sind vier Punkte zu wenig, aber das kann sich schnell wieder drehen. Momentan fehlt die Fortune. Aber bei dem Anhang und der Kulisse drücken wir den Ball bald wieder über die Linie."

… die Heimschwäche der Eintracht:

"Das ist eine Serie, die natürlich keinem gefällt. Das wissen wir alle und das kommt auch zum Ausdruck. Im Moment tun sich allerdings viele Mannschaften daheim schwer. Wenn du zu Hause spielst und der Gegner mit einer Fünferkette und davor noch einer Viererkette agiert - dann ist es verdammt schwer, Tore zu schießen und das Spiel zu machen. Das zieht sich durch die ganze Bundesliga. Wir arbeiten da ganz normal weiter und lassen uns keine grauen Haare wachsen."