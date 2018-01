Eintracht-Profi Marco Fabián hat sich für 2018 viel vorgenommen. Nach überstandener Leidenszeit will er mit den Frankfurtern nach Europa, mit Mexiko zur WM und mit einem gut gemeinten Rat vielleicht auch noch Keeper Lukas Hradecky bei der Eintracht halten.

Marco Fabián ist bereit – für 2018, das Jahr, das seines werden könnte. Nach der Operation am Rücken ist der Eintracht-Profi endlich zurück auf dem Platz. Der Mexikaner brennt auf sein Comeback, denn er hat in diesem Jahr noch viel vor – mit den Frankfurtern und mit der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland im Sommer. "Ich habe in den letzten Wochen jeden Tag zwei Mal trainiert. Ich fühle mich physisch gut, stark und prima vorbereitet", sagte Fabián am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. "Ich fühle mich hundertprozentig fit, aber der Trainer entscheidet." Kovac hatte zuletzt betont, dass Fabián noch Zeit braucht, die Partie in Wolfsburg kam für ihn noch zu früh.

Geduld ist gefragt – und die hat Fabián im vergangenen Jahr schmerzlich lernen müssen. Jetzt aber ist er zurück und will nicht mehr länger warten. "Ich muss meinen Platz im Team zurückerobern. Das wird nicht einfach, denn wir haben ein tolles Niveau", so Fabián. Dass die Mannschaft derzeit eben jenes Niveau meist nur in der Ferne abrufen kann, überrascht auch den 28-Jährigen, der die meisten Spiele in den vergangenen Monaten von der Tribüne aus verfolgte. "Ich habe die Mannschaft auswärts unheimlich gut gesehen – und wenn das so weitergeht, werden wir auch unsere Träume verwirklichen und unsere Ziele erreichen."

Eintracht Frankfurt international

Für Fabián ist das nicht weniger als das internationale Geschäft. "Wir wollen uns alle den Europa-Traum erfüllen, deshalb dürfen wir nicht nachlassen", sagte er. Dafür nimmt Fabián seine Teamkollegen in die Pflicht, verspricht aber auch bei seiner Rückkehr alles zu geben. "Ich kann dem Team helfen, bin auf dem Platz sehr spontan und kreativ." All das wirft er bei der Eintracht in die Waagschale – vielleicht sogar über seinen Vertrag 2019 hinaus? "Klar kann ich mir vorstellen, bei der Eintracht zu bleiben. Ich schulde der Eintracht viel", so Fabián.

Schließlich habe er in den vergangenen zwei Jahren Höhen und Tiefen bei den Frankfurtern erlebt, angesichts seiner Verletzung aber auch unglaublich viel Rückhalt erfahren. "Ich möchte den Leuten Freude geben, die mich so lange unterstützt haben." Eben jene Dankbarkeit würde sich Fabián auch von seinen Kollegen wünschen. Zwar versteht er, dass etwa Keeper Lukas Hradecky über einen Wechsel nachdenkt, der Fokus aber, so Fabián, sollte auf etwas anderem liegen.

Rat für Hradecky

"Wir alle haben Träume, aber erst einmal müssen wir das Beste für das Team geben, für das wir spielen", sagte er. "Das Problem ist, dass im Fußball zu oft über das gesprochen wird, was in der Zukunft liegt. Die Kollegen sollten sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren." Vor allem für Hradecky könnte aus Sicht seines Mitspielers darin eine ganz besondere Chance liegen. "Er kann bei der Eintracht eine Legende werden", so Fabián.

Schließlich sei der Schlussmann wichtig für die Mannschaft und in Frankfurt gereift. Am Ende, so der Mexikaner, sei es nicht nur die Entscheidung des Einzelnen, jeder Spieler müsse auch das Team im Hinterkopf haben. "Ich möchte mit der Eintracht noch viel erreichen", verriet er. Europa zum Beispiel. Vielleicht ja mit dem "legendären" Hradecky im Tor.