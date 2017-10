Marco Fabiáns Leidenszeit ist bald vorbei. Schließlich arbeitet der Eintracht-Profi hart an seinem Comeback. Mit der Rückkehr auf den Platz will sich Fabian auch von einem Begleiter aus der schweren Zeit trennen.

Wer an Marco Fabián denkt, dem dürfte meist selbst ein Lächeln über das Gesicht huschen. Schließlich strahlt der Mexikaner stets und auch wenn es auf dem Spielfeld mal ein wenig rauer zugeht, hellt sich Fabiáns Gesicht beinahe unvermeidlich schnell wieder auf. Auch am Dienstag trug der Eintracht-Profi das Grinsen wie seine Teamkollegen die kostspieligen Herrenhandtaschen – als eine Art Accessoire. So als habe es in den vergangenen Monaten keine Verletzungen oder Rückschläge gegeben. Dabei waren diese genau von eben jenen Tiefschlägen geprägt.

Monatelang hatte sich Fabian mit Rückenschmerzen durch Trainingseinheiten und Pflichtspiele gequält, fehlte dem Team mal kürzer, mal länger, bis im August schließlich eine Operation nicht mehr abzuwenden war – seitdem kämpft er sich zurück. "Das war definitiv die schwerste Zeit meiner Karriere", gestand Fabián. "Ich hatte noch nie eine so schwere Verletzung. Damit muss man erst einmal klarkommen. Nicht nur mit den körperlichen Beschwerden, sondern auch mit dem Kopf, dem Mentalen."

Dunkle Momente in der Reha

Genau das fiel Fabián bisweilen schwer – und nicht immer schaffte er es. "Es gab durchaus Momente, wo ich einfach nur traurig war, gelitten habe und sich der Schmerz bemerkbar gemacht hat", sagte er. Kraft hat er in dieser Zeit aus der Unterstützung seiner Familie und seiner Freunde geschöpft. "Und aus dem Ziel – dass man für das arbeitet, was man am liebsten tut, nämlich Fußball und dass man irgendwann wieder auf dem Platz steht."

Trotzdem habe er sich nicht zu sehr auf ein konkretes Comeback-Datum fixieren wollen. "Man darf sich nicht allzu viele Gedanken machen, sondern muss sich auf die Gegenwart konzentrieren und sich zu 100 Prozent auf die Reha einlassen", so Fabián. Das hat der 28-Jährige gemacht und zwischenzeitlich gar Gefallen an der einen oder anderen Übung gefunden. "Es war eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe viel über mich und meinen Körper gelernt." Genau der funktioniert inzwischen wieder deutlich besser. In der Reha spürt Fabián die Fortschritte. "Es geht mir jeden Tag besser."

Bart als Mahnung

Und auch das Ziel, dass ihm in den vergangenen Monaten Hoffnung machte, liegt nun nicht mehr in weiter Ferne. Es scheint greifbar. "Der Plan ist, dass ich nächste Woche wieder anfange zu laufen", verriet Fabián, der dann auch möglichst schnell wieder zum Team stoßen will. Nicht nur, weil er der Mannschaft endlich wieder auch sportlich helfen will, sondern auch um seinen inzwischen beachtlichen Bart loszuwerden.

"Wenn ich wieder auf dem Platz stehe, ist großer Rasiertag", sagte er. Es sei das erste Mal gewesen, dass er seinen Bart habe wachsen lassen. Und nicht immer war das ein Vergnügen: "Es juckt und kratzt." Vom Juckreiz abgesehen aber erfüllte der Bart seinen Zweck. "Es ist etwas Persönliches. Er soll mich auf das Comeback vorbereiten, aber mich auch daran erinnern, dass es keine leichte Zeit gewesen ist."

Comeback noch dieses Jahr?

Nun aber sei das Ende der Leidenszeit absehbar. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich am Ende der Hinrunde, also noch in diesem Jahr, wieder mitmischen kann. Aber die Gesundheit hat oberste Priorität." Sollte es für ein Comeback vor der Winterpause nicht mehr reichen, werde er auch noch bis zur Rückrunde warten – und eben dann mit einem Lächeln auf den Platz zurückkehren.