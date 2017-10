Nervenkitzel bis zur 90. Minute plus x: Eintracht Frankfurt entwickelt sich zum Spezialisten für Last-Minute-Siege. Taleb Tawatha meint: völlig zurecht – und völlig verdient.

Ein spätes Siegtor in Hannover, ein spätes Siegtor gegen Stuttgart – Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt erlebt derzeit so etwas wie einen goldenen Knockout-Herbst. Kein Wunder, findet Linksverteidiger Taleb Tawatha. "In den letzten zwei Spielen hatten wir viel Glück", sagte der 25-Jährige am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. "Aber wie sagt man so schön: Das Glück ist für die Guten da. In diesen zwei Spielen hatten wir vor allem in den letzten Minuten gute Chancen, Tore zu schießen."

Der Schlüssel zu den Last-Minute-Siegen: eine gute Kondition und harte Trainingsarbeit. Dafür sorgt der Chefcoach, wie Tawatha versicherte: "Bei Niko Kovac ist Training das Wichtigste. Er sagt uns immer: So wie du unter der Woche trainierst, so siehst du am Wochenende aus. Mit harter Arbeit werden wir unsere Ziele schon erreichen."

Laufen, laufen, laufen

Bei Maccabi Haifa in seiner Heimat Israel habe der Abwehrspieler pro Partie eine Strecke zwischen acht und neun Kilometern zurückgelegt, in der Bundesliga seien es nun elf bis dreizehn. "Das sagt alles", meinte Tawatha. "Man muss schnell sein und Beinarbeit auf höchstem Niveau leisten – insbesondere hier in Frankfurt."

Abgesehen von der Erinnerung an nicht ganz so laufintensive Partien spielt Israel nach wie vor eine große Rolle in Tawathas Leben. Seine Familie pendelt regelmäßig zwischen der Heimat und Frankfurt, außerdem gehört der 25-Jährige der Nationalmannschaft des 82. der FIFA-Weltrangliste an. Vor rund eineinhalb Monaten war er allerdings von Nationaltrainer Elisha Levy suspendiert worden. Durch die Medien geisterten Berichte über unsportliches Verhalten, doch Tawatha stellte nun klar: Der wahre Hintergrund war eine Verletzung an der Achillessehne.

"Man muss mich verstehen"

Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Mazedonien am 2. September (0:1) saß er noch 90 Minuten lang auf der Bank, seit dem Auswärtsspiel in Italien drei Tage später (0:1) wurde er nicht mehr in den Kader berufen. "Ich habe dem Arzt gesagt: Wenn ich nicht spielen darf, möchte ich mich lieber schonen, weil ich in Frankfurt ein wichtiges Spiel habe", erklärte Tawatha die Hintergründe. "Da hat der Trainer es vorgezogen, mich zu suspendieren. Es kann sein, dass ich damit einen Fehler begangen habe. Aber ich denke, man muss mich verstehen. Schließlich spiele ich in einer des besten Ligen der Welt."