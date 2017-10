Wenig gespielt, viel geholfen: Eintracht Frankfurt hat auch dank Jetro Willems gegen Stuttgart gewonnen. Doch der Niederländer schüttelt die positiven Kritiken ab und steckt seine Nase lieber ins Vokabelheft.

Früher oder später treffen die meisten Menschen eine Entscheidung. Die einen werden Realisten und orientieren sich an Fakten, die anderen werden Optimisten und streben nach einer möglichst idealen Zukunft. Jetro Willems, so scheint es, hat sich für beide Seiten entschieden.

"Es war okay. Wir hätten mehr Punkte sammeln können", analysiert der Linksaußen, den Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt während der zurückliegenden Sommerpause vom niederländischen Club PSV Eindhoven verpflichtet hat, die bisherige Ausbeute von zehn Zählern aus sieben Spielen. Er betont aber auch: "Man kann immer besser spielen. Das ist auch mein Ziel."

Viel Leistung in kurzer Zeit

Ob nun Realist oder Optimist – wer Willems zuhört, der merkt schnell: Die Motivation des 23-Jährigen besteht zu einem Großteil darin, sich und seine fußballerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Am liebsten so schnell wie möglich. "Ich will jeden Tag, in jedem Training und in jedem Spiel, das wir machen, besser werden", sagt Willems. "Ich will meine Fehler in Stärke umwandeln." Wobei die Fehlersuche in seinem Fall nach den jüngsten Eindrücken durchaus etwas länger dauern könnte.

Gegen den VfB Stuttgart hat der Flügelspieler nach seiner Einwechselung in der 70. Spielminute schließlich für ordentlich Dampf gesorgt. In den rund 20 Minuten bis zum Abpfiff kam Willems auf 20 Ballbesitzphasen, war gefühlt an jeder guten Eintracht-Aktion beteiligt. Zum Vergleich: Timothy Chandler war mit 59 Ballbesitzphasen in 90 Minuten bester Frankfurter in dieser Kategorie. Willems hat es geschafft, in einem Bruchteil der Zeit auf mehr als ein Drittel des Chandler-Wertes zu kommen.

Interviews noch auf Englisch, bald auf Deutsch

Zwei Torschüsse sowie der in den VfB-Strafraum gechippte Freistoß, der letztlich zu Sébastien Hallers späten Siegtreffer führte, sorgten dafür, dass die Pfiffe bei Ante Rebics Auswechselung schnell verstummten und die Eintracht trotz Unterzahl nicht schlechter war als der Gegner. Willems' Kommentar dazu: "Marco Russ und Slobodan Medojevic wurden auch eingewechselt und haben ebenfalls sehr gut gespielt."

Der Niederländer hat übrigens nicht nur den Drang, sich sportlich weiterzuentwickeln, sondern auch sprachlich. Noch antwortet er in Interviews auf Englisch, doch das soll sich bis zum nächsten Frühjahr ändern. "Deutsch ist mit Niederländisch vergleichbar", sagt Willems. "Ich bin viel mit lernen beschäftigt. Es klappt gut." Die wichtigsten Fußball-Begriffe habe er schon drauf. "Verstehen kann ich fast alles. In vier, fünf Monaten kann ich Deutsch sprechen und bin ein german boy!" Bleibt nur die Frage, ob da der Realist oder der Optimist aus Jetro Willems spricht.