Das Eintracht-Remis in fünf Punkten

Eintracht Frankfurt vergisst beim Remis in Freiburg das Toreschießen, kann sich aber über die Technik und gleich mehrere erfolgreiche Premieren freuen. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht ist mit einem sehr guten Auftritt und einem mehr als verdienten Punktgewinn in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zeigte beim 0:0 in Freiburg viele gute Ansätze, muss vor dem Tor aber kaltschnäuziger werden. Ein Freiburger Treffer wurde dank Videobeweis zu Recht aberkannt.

Videobeweis hält Eintracht im Spiel

Zum Glück für die Frankfurter Eintracht heißt es seit dieser Saison in der Bundesliga: Big Brother is watching you. Der neu eingeführte Videobeweis funktionierte zwar auch im Breisgau nicht einwandfrei. Als es aus hessischer Sicht darauf ankam, war das Adlerauge aber zur Stelle. Dem vermeintlichen Freiburger Führungstreffer durch Tim Kleindienst (18. Minute) war eine unbemerkte Abseitsstellung von Passgeber Florian Niederlechner vorausgegangen. Nach einem kurzen Griff ans Ohr erfuhr das auch Schiedsrichter Manuel Gräfe, der nach Rücksprache mit seinem Video-Assistenten entschied: kein Tor.

Der Ball will nicht rein

Apropos kein Tor: Wenn man am Frankfurter Premieren-Auftritt in Freiburg etwas bemängeln muss, dann die Chancenverwertung. Gerade in der ersten Halbzeit herrschte im Freiburger Strafraum beinahe durchgängig Frankfurter Belagerungszustand. Zehn Torschüsse nach 45 Minuten, 15 nach 90 – nur rein ging keiner. Die besten Möglichkeiten ließen die beiden französischen Neuzugänge Simon Falette und Sébastien Haller liegen, die aus kurzer Distanz entweder knapp vorbei zielten (17.) oder die Latte trafen (37.). "Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Wir hatten genügend Chancen", konstatierte Coach Kovac.

Hinten ist dicht

Wenn es vorne nicht läuft, darf zumindest hinten nichts passieren. Und das ist der Eintracht in Freiburg nahezu perfekt gelungen. Die von Abwehrchef Makoto Hasebe organisierte Fünferkette mit Jetro Willems, Falette, ihm selbst, David Abraham und Timothy Chandler hielt die wenigen Angriffe der Hausherren, die es an Mittelfeld-Abräumer Gelson Fernandes vorbeischafften, mit Erfolg vom eigenen Gehäuse fern. Richtig brenzlig wurde es über die gesamte Spielzeit nie, das Frankfurter Fundament steht und ist alles andere als leicht zum Wackeln zu bringen. Darauf kann man aufbauen. "Wir haben defensiv sehr stark gespielt", lobte Kevin-Prince Boateng seine neuen Mitspieler.

Jede Menge neue Gesichter

Ob Boateng, der erst seit Freitag zum Eintracht-Kader gehört, schon alle Namen seiner Mannschaftskameraden kennt, ist nicht bekannt. Die korrekte Benennung aller Spieler dürfte angesichts des großen Umbruchs derzeit aber auch eingefleischten Fans noch schwer fallen. In der Startelf standen am Sonntag insgesamt sechs Neue, im Laufe des Spiels wurden zwei weitere eingewechselt. Erstes Fazit: Das könnte passen! Haller, der die meisten Zweikämpfe aller Frankfurter gewann, bewies bei seinem erst von der Latte gestoppten Sololauf Durchschlagskraft. Falette überzeugte ebenso wie Fernandes und Jonathan De Guzmann mit Härte, Zweikampfstärke und Ballsicherheit. Jetro Willems machte ordentlich Dampf über seine linke Seite, lediglich Daichi Kamada fiel etwas ab.

Der Prince ist da

Und dann wäre da ja noch Königstransfer Boateng. Der große (Halb-) Bruder von Nationalspieler Jerome sorgte alleine durch seine Anwesenheit für riesige Euphorie in der Frankfurter Fankurve, die bei seiner Einwechslung (67.) den Lautstärke-Level eines Torjubels erreichte. Auf dem Platz reihte sich Boateng an der Seite von Haller im Sturm ein und war direkt mittendrin im Geschehen. Ein paar erfolgreiche Zweikämpfe hier, ein paar schöne Pässe dort. Nur ein Treffer blieb dem neuen Frankfurter Hoffnungsträger bei seiner Premiere im Eintracht-Trikot noch verwehrt. Das wäre des Guten aber vielleicht auch zu viel gewesen.

